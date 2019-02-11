Maruv, Brunettes Shoot Blondes або YUKO: кого б ви відправили на Євробачення 2019

Кожен з учасників першого півфіналу отримав свою порцію критики і захоплення

10 февраля в Киеве отгремел онлайн первого полуфинала Нацотбора на Евровидение. Музыкальное мероприятие не обошлось без своих скандалов, провокаций и, конечно же, приятных открытий.

Из восьми конкурсантов в финал ворвалась яркая тройка исполнителей: откровенная Maruv, философские Brunettes Shoot Blondes и фолк-альтернатива YUKO.

LITE предлагает еще раз прослушать песни тройки лидеров, а также определиться в нашем голосовании, кого бы вы отправили в Тель-Авив представлять Украину на Евровидении 2019.

"Опасная" MARUV: Siren Song!

MARUV – Siren Song!

Со своей "песней Сирены" и эротичным номером Анна Корсун вызвала настоящий фурор на сцене Нацотбора. Танцевальную песню по достоинству оценили зрители, отдав MARUV самую высокую оценку — 8 баллов. При этом члены жюри (Джамала, Андрей Данилко, Евгений Филатов) поставили Корсун 6 баллов. Выступление MARUV поклонники назвали "взрывоопасной смесью". Вместе со своим герлс-бэндом Анна станцевала эротичный танец и даже "поприставала" к жюри.

И все же, не обошлось без скандалов. На данный момент в сети не утихает обсуждение заявления Анны Корсун по поводу ее выступлений в России в военное время. MARUV отметила, что таким образом она "несет мир", что вызвало волну негативных эмоций у зрителей Нацотбора.

Brunettes Shoot Blondes и необычный рояль: Houston

Brunettes Shoot Blondes – Houston

Во время первого полуфинала мелодичная композиция Brunettes Shoot Blondes получила высокие отметки как от жюри, так и от зрителей. Для своего расслабленного и доброго номера ребята создали действительно уникальный инструмент — рояль-"дом" для более 20 других различных инструментов. Кстати, ранее Brunettes Shoot Blondes пообещали поджечь уникальный инструмент во время Нацотбора на Евровидение 2019.

Музыка для конкурсной песне была отыграна именно на уникальном рояле. Но именно этот момент вызвал противоречия у членов жюри. Так, Андрей Данилко и Джамала отметили, что если группа поедет на Евровидение 2019 в Тель-Авив, то по техническим правилам конкурса они не смогут играть на сцене вживую на своем рояле — им попросту придется имитировать игру. А это может плохо отобразиться на впечатлении от номера у ТВ-зрителей, которые заметят фальш. Со своей стороны участники коллектива Brunettes Shoot Blondes пообещали решить эту проблему.

Альтернативные YUKO: Galyna Guliala

YUKO – Galyna Guliala

Группа с нестандартным исполнением YUKO со своей "песней о Галине" заинтриговала зрителей Нацотбора на Евровидение 2019. И кстати, ранее Джамала призналась, что именно YUKO являются ее фаворитами из тройки лидеров первого полуфинала. Певица отметила, что "Galyna Guliala" — это современная украинская песня.

Итак, предлагаем выбрать лучшего, по вашему мнению, участника из тройки лидеров первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019.

Кстати, вы также можете просмотреть порядок выступления артистов во время второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019.