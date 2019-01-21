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"Березневий кіт": як Dan Balan зачаровував Тіну Кароль

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.01.2019 - 09:20
"Березневий кіт": як Dan Balan зачаровував Тіну Кароль
Фото: Колаж (РБК-Україна)

Дан Балан прямо під час передачі пофліртував з українською співачкою

Вперше на шоу "Голос країни 2019" серед старожилів пісенного конкурсу, які в цьому році виступають складом — Потап, Тіна Кароль і Монатік, з'явився номінант "Греммі" — молдавський музикант Dan Balan.
Загадкова зірка, пісні якого співає навіть Rihanna, виявився непередбачуваним і щедрим на компліменти, як жінкам, учасницям конкурсу, так і судді — Тіні Кароль.

&quot;Березневий кіт&quot;: як Dan Balan зачаровував Тіну Кароль

Фото: Dan Balan (instagram.com/danbalan)

Так, українській співачці Тіні Кароль він сказав, що як тільки її побачив, то йому захотілося заспівати пісню Олександра Сєрова "Ах, какая женщина", і тут же проспівав рядки з неї.

&quot;Березневий кіт&quot;: як Dan Balan зачаровував Тіну КарольФото: Тіна Кароль (instagram.com/goloskrainy_official)

Шанувальники одразу ж відреагували на інтригуюче заяву Балана і висловили свою думку з цього приводу.

&quot;Березневий кіт&quot;: як Dan Balan зачаровував Тіну Кароль

&quot;Березневий кіт&quot;: як Dan Balan зачаровував Тіну Кароль

&quot;Березневий кіт&quot;: як Dan Balan зачаровував Тіну Кароль

&quot;Березневий кіт&quot;: як Dan Balan зачаровував Тіну Кароль

&quot;Березневий кіт&quot;: як Dan Balan зачаровував Тіну Кароль

&quot;Березневий кіт&quot;: як Dan Balan зачаровував Тіну Кароль

&quot;Березневий кіт&quot;: як Dan Balan зачаровував Тіну Кароль

Скріншот: Коментарі до постів в соцмережах (instagram.com/goloskrainy_official)

"Охохо, а Данчик той запал на Тинку)) Такі погляди ...
Взагалі, кращий суддівський склад з усіх, які були";

"Дан зробить цей сезон спекотним";

"Серце Тіни Кароль вже вкрав Олексій Потапенко, так, на хвилиночку, що якщо";

"Магія в голосі... Магія в зовнішності.... Дан Балан!!! Сезончик буде ще той...";

"Буду дивитися тільки через Дана. Дан найяскравіший і креативний. Нове дихання проекту! Данчику, тільки вперед!";

"Він, як березневий кіт сидить і мурчит) і нічого українською не розуміє";

"Dan Balan super!!!!"

"Боже ... Дан з тієї Кароль! Це все сценарій! Думаєте в житті Дана все так погано, що він буде до Тіни клеяться?! Здалася вона йому!", - написали шанувальники шоу.

Ще одна дівчина, яка отримала комплімент від знаменитості – учасниця Богдана Ренко, місто Одеса. Богдана сирота, з дитинства її виховує бабуся, оскільки матір позбавили батьківських прав, а у тата давно інша сім'я. За результатами прослуховування Богдана потрапила в команду Потапа, але Дан Балан теж відмітив вокал дівчини її стиль, сказавши, що якщо надіти окуляри, то вона буде схожа на вчительку з його фантазій.

Крім того, щедрий на компліменти Балан зізнався, що дуже любить українські Карпати.

Нагадаємо, що новий тренер Dan Balan поділився своїми емоціями та враженнями від участі в якості судді у такому масштабному проекті, як Голос країни 9.

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Новини України Тіна КарольГолос країни 9Dan Balan
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