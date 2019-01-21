"Березневий кіт": як Dan Balan зачаровував Тіну Кароль

Дан Балан прямо під час передачі пофліртував з українською співачкою
Вперше на шоу "Голос країни 2019" серед старожилів пісенного конкурсу, які в цьому році виступають складом — Потап, Тіна Кароль і Монатік, з'явився номінант "Греммі" — молдавський музикант Dan Balan.
Загадкова зірка, пісні якого співає навіть Rihanna, виявився непередбачуваним і щедрим на компліменти, як жінкам, учасницям конкурсу, так і судді — Тіні Кароль.
Фото: Dan Balan (instagram.com/danbalan)
Так, українській співачці Тіні Кароль він сказав, що як тільки її побачив, то йому захотілося заспівати пісню Олександра Сєрова "Ах, какая женщина", і тут же проспівав рядки з неї.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/goloskrainy_official)
Шанувальники одразу ж відреагували на інтригуюче заяву Балана і висловили свою думку з цього приводу.
Скріншот: Коментарі до постів в соцмережах (instagram.com/goloskrainy_official)
"Охохо, а Данчик той запал на Тинку)) Такі погляди ...
Взагалі, кращий суддівський склад з усіх, які були";
"Дан зробить цей сезон спекотним";
"Серце Тіни Кароль вже вкрав Олексій Потапенко, так, на хвилиночку, що якщо";
"Магія в голосі... Магія в зовнішності.... Дан Балан!!! Сезончик буде ще той...";
"Буду дивитися тільки через Дана. Дан найяскравіший і креативний. Нове дихання проекту! Данчику, тільки вперед!";
"Він, як березневий кіт сидить і мурчит) і нічого українською не розуміє";
"Dan Balan super!!!!"
"Боже ... Дан з тієї Кароль! Це все сценарій! Думаєте в житті Дана все так погано, що він буде до Тіни клеяться?! Здалася вона йому!", - написали шанувальники шоу.
Ще одна дівчина, яка отримала комплімент від знаменитості – учасниця Богдана Ренко, місто Одеса. Богдана сирота, з дитинства її виховує бабуся, оскільки матір позбавили батьківських прав, а у тата давно інша сім'я. За результатами прослуховування Богдана потрапила в команду Потапа, але Дан Балан теж відмітив вокал дівчини її стиль, сказавши, що якщо надіти окуляри, то вона буде схожа на вчительку з його фантазій.
Крім того, щедрий на компліменти Балан зізнався, що дуже любить українські Карпати.
Нагадаємо, що новий тренер Dan Balan поділився своїми емоціями та враженнями від участі в якості судді у такому масштабному проекті, як Голос країни 9.
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Dan Balan і MONATIK презентували "Голос країни 2019 (відео: РБК-Україна)