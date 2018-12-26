"Мандариновий захід": Леся Нікітюк умилила мережу романтичним знімком з Дубая

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також Нікітюк блиснула дуже стильним літнім образом

Українська ведуча і мандрівниця Леся Нікітюк продовжує тішити своїх фанатів "теплими" знімками з казкової Дубайської подорожі, під час якої дівчина встигла прогулятися "напівоголеною". Зазначимо, що цей емірат телеведуча відвідала на початку грудня, встигнувши зробити там серію яскравих знімків, якими і ділиться ще досі. Нове фото Нікітюк опублікувала на своїй instagram-сторінці.

На знімку Леся Нікітюк позує на тлі красивого східного заходу насиченого помаранчевого кольору. Ведуча так його і описала — мандариновий. Також Нікітюк залишила під фото хештег: #душевныйзакат.

Також Нікітюк позує в стильному образі. Біла футболка з логотипом італійського бренду Versace заправлена в оранжево-білі смугасті штани-кльош із завищеною талією. Свій look Леся доповнила босоніжками на міні-підборах.

Загадкова Леся Нікітюк в Дубаї (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники Нікітюк поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу її "мандаринового" знімка.

"Красива Леся на красивому фоні в гарному одязі", — зазначає topovaya_malaya.

"Леся, ти просто королева подорожей", — підкреслює vitalikkyxar505.

"Шикарне фото", — захоплюється timkamari.

"Леся, ну ти бомба!! Розумниця", — хвалить briana_888.

"Ну просто космос! Богиня", — погоджується shelestvaleriya85.

"Ти сама, сама класна", — пише tanyvasylyk.

"Боже, яка краса! Намилуватися неможливо!" — пише mashunia278.

Леся Нікітюк під час відпочинку в Дубаї (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Нікітюк захопила мережу пікантним фото у вишуканому боді.

До цього ведуча показала ультрамодний костюм із спідницею в блискітках.

Леся Нікітюк: біографія відео: РБК-Україна)