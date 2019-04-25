В маминих чоботях: 5-річна дочка Кім Кардашян обіцяє стати іконою стилю

Кім Кардашян, яка буквально днями стане мамою в 4-й раз (малюка для них з Каньє Вестом виношує сурогатна матір), продовжує розчулювати шанувальників фото з дітьми. В цей раз в центрі уваги виявилася старша дочка пари – 5-річна Норт.

Кім виклала в мережу серію знімків, де дівчинка позує в яскравому незвичайному для її віку образі. До рожевого плаття з актуальним сьогодні зміїним принтом вона одягла високі чоботи на підборах такого ж забарвлення. А в якості аксесуара підібрала плюшевий рюкзак-іграшку. На перших фото дівчинка радісна і натхненна, а на останній – засмучена і в сльозах. Ситуацію прояснила сама Кім, яка підписала пост: "Отже, міс Норт одяглася і думала, що готова до виходу, поки я не пояснила, що вона не може взути мої черевики".



Норт Кардашьян-Уест у маминих черевиках

Настільки цікава публікація не могла не сподобатися шанувальникам зірки, які буквально засипали її коментарями. Особливо всім припала до душі остання фотографія: "О боже, останній кадр...", "Я плачу", "Життя може бути таким жорстоким, "Мені потрібні такі черевики, як у Норт!", "О, мій бог! Як смішно! Я сподіваюся, що ти злегка привела її до тями", "Вона така милашка", "Ми б теж плакали, якби нам сказали, що ми не можемо носити ваші черевики!", "Ох, яка ж вона ідеальна", "Чому ця дівчинка може ходити на підборах краще, ніж я"...

Знайшлися і ті, хто обурився поведінкою Норт і Кім: "Їй треба одягатися і вести себе, як маленька дівчинка, а не як доросла жінка", "Чому ти не одягаєш її в нормальний дитячий одяг?", "Вам не здається, що вона трохи не доросла до такого одягу і каблуків?"...





До речі, діти Кім з'являються на її сторінці не рідше, ніж сама королева Instagram, кількість підписників якої вже перевалило за 135 мільйонів. А з появою новонародженого – в сім'ї пари, за твердженнями Змі, з'явиться саме хлопчик – сімейних знімків напевно стане ще більше.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян в пітоновому вбранні блиснула значним декольте. Світська левиця вирішила все ж показати шанувальникам, як відпочивала на Балі.

Також до цього Кім Кардашян та Кайлі Дженнер знялися в рекламі парфумів.