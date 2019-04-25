В маминых сапогах: 5-летняя дочь Ким Кардашьян обещает стать иконой стиля

Ким Кардашьян, которая буквально на днях станет мамой в 4-й раз (малыша для них с Канье Уэстом вынашивает суррогатная мать), продолжает умилять поклонников фото с детьми. В этот раз в центре внимания оказалась старшая дочь пары – 5-летняя Норт.

Ким выложила в сеть серию снимков, где девочка позирует в ярком необычном для ее возраста образе. К розовому платью с актуальным сегодня змеиным принтом она надела высокие сапоги на каблуке такой же расцветки. А в качестве аксессуара подобрала плюшевый рюкзак-игрушку. На первых фото девочка радостная и вдохновленная, а на последней – расстроенная и в слезах. Ситуацию прояснила сама Ким, которая подписала пост: "Итак, мисс Норт оделась и думала, что готова к выходу, пока я не объяснила, что она не может обуть мои ботинки".



Норт Кардашьян-Уэст в маминых ботинках

Столь забавная публикация не могла не понравиться поклонникам звезды, которые буквально засыпали ее комментариями. Особенно всем пришлась по душе последняя фотография: "О боже, последний кадр…", "Я плачу", "Жизнь может быть такой жестокой", "Мне нужны такие ботинки, как у Норт!", "О, мой бог! Как смешно! Я надеюсь, что ты слегка привела ее в чувство", "Она такая милашка", "Мы бы тоже плакали, если бы нам сказали, что мы не можем носить ваши ботинки!", "Ох, какая же она идеальная", "Почему эта девочка может ходить на каблуках лучше, чем я"…

Нашлись и те, кто возмутился поведением Норт и Ким: "Ей нужно одеваться и вести себя, как маленькая девочка, а не как взрослая женщина", "Почему ты не одеваешь ее в нормальную детскую одежду?", "Вам не кажется, что она немного не доросла до такой одежды и каблуков?"…





К слову, дети Ким появляются на ее странице не реже, чем сама королева Instagram, количество подписчиков которой уже перевалило за 135 миллионов. А с появлением новорожденного – в семье пары, по утверждениям Сми, появится именно мальчик – семейных снимков наверняка станет еще больше.

Напомним, ранее Ким Кардашьян в питоновом наряде сверкнула внушительным декольте. Светская львица решила все же показать поклонникам, как отдыхала на Бали.

Также до этого Ким Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в рекламе парфюма.