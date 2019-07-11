Занадто милий! Кім Кардашьян показала нове фото молодного сина

Кім Кардашьян у травні цього року стала мамою в 4-й раз. Сина, якого назвали незвичайним ім'ям Псалом, вона буквально відразу ж показала 143-мільйонній армії фанатів. Малюк, втім, як і всі діти знаменитості, поєднав у собі кращі риси обох зіркових батьків. Але все ж більше схожий на Каньє. Веселий, харизматичний і неймовірно милий, він кожен раз викликає бурю емоцій у фоловерів. Кілька годин тому Кім показала нове фото малюка.

Нове фото малюка Псалма облетіло мережу (фото: instagram.com/kimkardashian)

На днях Псалму виповнилося 2 місяці. І Кім не втрималася, щоб в черговий раз не продемонструвати його світу. "Я хотіла сказати, що мій малюк такий милий!!!", – написала знаменита теледіва. Псалм лежить у своєму ліжечку в сірому трикотажному костюмі, дивлячись у камеру і широко посміхаючись. Яскрава зовнішність і доброзичливий характер дитини вже зробили його справжньою зіркою. Шанувальники буквально не можуть підібрати слів, щоб описати свої захоплення від такої милої картини.

Малюк завжди викликає бурхливу реакцію фоловерів Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ще одна гордість 38-річної зірки – чоловік, який днями прикрасив обкладинку Forbes. 42-річний музикант заробив мільярд доларів на своєму бізнесі. Такий дохід принесла йому співпраця зі взуттєвим гігантом – німецькою маркою adidas. Спеціально розроблена репером лінія Kanye West x adidas Yeezy мала приголомшливий успіх.

Каньє – ще одна гордість Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Каньє на обкладинці Forbes! Так неймовірно пишаюся своїм чоловіком! Кожен день я спостерігаю, як старанно він працює і скільки свого серця і душі він вкладає у свій бізнес, кожну ідею і продукт, які він створює. Для будь-кого, хто працює з Каньє або близький до нього, не дивно, що він зміг перетворити мільйони доларів боргу в мільярдну імперію всього за 4 роки – 100% на своїх умовах, володіючи 100% свого бізнесу. Він надихає мене кожен день, і я щаслива, що він нарешті отримує визнання, якого він заслуговує", – не змогла мовчати захоплена чоловіком Кім у своєму останньому пості.

Кім і Каньє з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сама вона також прагне досягти успіху у всіх своїх проектах. Тільки за останні кілька тижнів знаменитість представила лінію нижньої білизни, серію засобів по догляду за тілом, колекцію косметики і сонцезахисних окулярів. Браво, Кім!