Ідеальна: Вікторія Бекхем захопила стрункою фігурою в бездоганному total white образі

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка готується відзначати річницю весілля

Вікторія Бекхем в прийдешні вихідні готується відзначати важливу дату – 21-ю річницю весілля з коханим чоловіком Девідом Бекхемом. З такого приводу вона вирішила влаштувати невелике опитування серед своїх шанувальників. Ікона стилю опублікувала фото, на якому красується в total white образі. Білосніжний брючний костюм, блуза, а також контрастні деталі – тонкий чорний ремінь з золотистою фурнітурою, клатч, а також підвіска і браслет – складові як завжди бездоганного лука. Таке ібрання виглядало на стрункій фігурі зірки більш ніж виграшно. Волосся вона зібрала в низький хвіст, доповнивши аутфіт макіяжем в натуральних тонах.

Вікторія, як завжди, бездоганна (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Моя @davidbeckham 21-я річниця весілля буде в ці вихідні, так що я готуюся до побачення! Як ви думаєте, що мені одягти?», – втягнула знаменитість в розмову своїх фанатів. У відповідь вона отримала перші привітання, захоплення від свого квітучого зовнішнього вигляду, компліменти, а також поради щодо вибору вбрання для такої значимої дати.

Що завгодно, ти гарно виглядаєш у всьому

Гарне чорне плаття з підборами

Плаття

Оглушливо, як завжди!

Так красива

Ідеальна

Найкрасивіша королева гідна вшанування

Легенда

Нічого не одягай, я б тобі порадив, залишайся вдома і насолоджуйтеся компанією один одного

Уявляю, яке це – бути заміжньою 21 рік і бути такою багатою

Чудова

Щасливою річниці

Моя муза

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/victoriabeckham)

Пізніше Вікторія виклала в мережу мотиваційний фото – вона показала, з чого починає свій ранок. Знаменита активістка вирішила влаштувати пробіжку. На фото вона красується у простому вбранні: чорній футболці та кепці з власної лінії одягу для спорту. Без макіяжу та прикрас, вона виглядає свіжою і молодою. Напевно, шанувальники послідують прикладу своєї улюбленої зірки, щоб бути такою ж енергійною і красивою.

Вікторія обожнює спорт (фото: instagram.com/victoriabeckham)

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Автор: Lite