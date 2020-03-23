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Мамин гвардієць: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розчулила новим фото 2-річного сина від Джейсона Стетхема

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.03.2020 - 19:28
Мамин гвардієць: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розчулила новим фото 2-річного сина від Джейсона Стетхема
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Супермодель розважає малюка

Роузі Хантінгтон-Вайтлі стала мамою в 2017-му році. Первістка від свого коханого – голлівудського актора Джейсона Стетхема – молода мама ретельно приховує від сторонніх очей. Британська модель до цих пір толком не показала його личко шанувальникам, знімаючи сина максимум в профіль або – що частіше – зі спини. Іноді, утім, вона робить винятки, в сторіз демонструючи захоплення малюка і показуючи, як вони проводять час удвох.

Мамин гвардієць: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розчулила новим фото 2-річного сина від Джейсона СтетхемаМамин гвардієць: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розчулила новим фото 2-річного сина від Джейсона Стетхема

Роузі розважається з малюком (фото: instagram.com/rosiehw)

Наприклад, таким чином, фанам зіркової пари вдалося дізнатися, що Джек Оскар дуже активний і навіть займається боксом. Що він любить разом з мамою готувати їжу і прикрашати будинок перед святами. А завдяки спільним з Роузі і Джейсоном прогулянкам у парку стало очевидним, що малюк росте таким же поціновувачем модних образів, як і її знаменита мама. Так, хлопчика одягають комфортно, але завжди разом з тим стильно і незвично. Кілька годин тому ж 32-річна красуня показала, що він обожнює приміряти вбрання і більш екстравагантні.

Мамин гвардієць: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розчулила новим фото 2-річного сина від Джейсона СтетхемаДжек схожий на маму (фото:instagram.com/rosiehw)

Поки весь світ на карантині, і зіркові мами змушені сидіти вдома зі своїми дітьми, вони шукають будь-який спосіб розважити своїх чад. Так, Роузі довелося пустити в хід костюмовані ігри. Вона опублікувала фото, на якому Джек у формі британського гвардійця – червоному мундирі і високій чорній шапці – ходить по будинку. У підписі Роузі додала: «Вічна розважальна програма для тоддлера». Скоріше за все, хлопчик, як і його знаменитий тато, обожнює перевтілення. Так що, цілком можливо, піде по стопах Джейсона Стетхема.

Мамин гвардієць: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розчулила новим фото 2-річного сина від Джейсона СтетхемаМодель обрала бюьти-напрям (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, Роузі також робила успішні кроки в кінобізнесі. У 2010 році вона знялася в продовженні фільму «Трансформери», замінивши зірку стрічки Меган Фокс. До зйомок красуню готував коханий, так що Роузі впоралася на відмінно, заслуживши позитивні відгуки критиків. Але, на подив шанувальників, модель не стала продовжувати кар'єру актриси. За словами Роузі, вона зрозуміла, що є люди, набагато більш одержимі цією індустрією. Їй же ближче б'юті-тематика і побудова власного бізнесу.

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