ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Весь в тата: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, чим захоплюється її 2-річний син від Джейсона Стетхема

Lite » Мода 05.09.2019 - 18:24
Весь в тата: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, чим захоплюється її 2-річний син від Джейсона Стетхема
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Малюк помітно підріс!

Роузі Хантінгтон-Уайтлі рідко показує свого сина від Джейсона Стетхема, зате в такі хвилини шанувальники просто щасливі! Кілька годин тому знаменита британська красуня продемонструвала нові зворушливі кадри з малюком. Молода мама обіймається і грає із сином, лежачи в ліжку. На фото Джек Оскар ще зовсім малюк. А сама Роузі виглядає просто чудово – бездоганний макіяж, укладка, манікюр...

Зйомка приурочена до реклами дитячого бренду по догляду за шкірою дітей Pipette. «Наш улюблений ритуал перед сном. Просто трохи олії @pipettebaby Baby Oil на ці маленькі ніжки кожну ніч».

Весь в тата: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, чим захоплюється її 2-річний син від Джейсона СтетхемаРоузі з сином (фото: instagram.com/rosiehw)

А в сторіз модель додала пару кадрів з поточного життя. Що перше кидається в очі: син знаменитого голлівудського актора Джейсона Стетхема помітно підріс і виглядає вже цілком сформованою особистістю. Як зазвичай, Роузі не стала показувати обличчя малюка, він відвернуть від камери. Зате добре видно, що дитина захоплюється боксом. Джек, одягнений у шорти та футболку, у величезних рукавицях, виглядає не менш мужньо, ніж його знаменитий батько. Так що напевно підростає або майбутній чемпіон, або герой бойовиків.

Весь в тата: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, чим захоплюється її 2-річний син від Джейсона СтетхемаВесь в тата: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, чим захоплюється її 2-річний син від Джейсона СтетхемаДжек обожнює бокс (фото: instagram.com/rosiehw)

Сама Роузі за материнськими турботами не забуває про свій бізнес. Дівчина знімає всі нові туторіали по макіяжу і стилю. А днями показала новий гарячий образ. Роузі наділа прямо на голе тіло вільного крою піджак, який доповнила великими сонцезахисними окулярами і намистом з великої підвіскою. «Тіньовий бізнес», – написала вона. Шанувальники просто засипали її лайками і компліментами. «Ти завжди найстильніша», «як шикарно», «супер» – не можуть заспокоїтися вони.

Весь в тата: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, чим захоплюється її 2-річний син від Джейсона СтетхемаМодель не втомлюється надихати (фото: instagram.com/rosiehw)

Також модель, як справжній естет, не забуває ділитися надихаючими постами з зображенням інтер'єрів, природи і деталей гардеробу.

У боді і ботфортах: Кендалл Дженнер показала досконале тіло у відвертій зйомці Усі до спортзалу! Єва Лонгорія демонструє сталеві м'язи і спортивну фігуру
Новини України модельмодаДжейсон Стетхэм
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся