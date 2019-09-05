Весь в тата: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, чим захоплюється її 2-річний син від Джейсона Стетхема

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Малюк помітно підріс!

Роузі Хантінгтон-Уайтлі рідко показує свого сина від Джейсона Стетхема, зате в такі хвилини шанувальники просто щасливі! Кілька годин тому знаменита британська красуня продемонструвала нові зворушливі кадри з малюком. Молода мама обіймається і грає із сином, лежачи в ліжку. На фото Джек Оскар ще зовсім малюк. А сама Роузі виглядає просто чудово – бездоганний макіяж, укладка, манікюр...

Зйомка приурочена до реклами дитячого бренду по догляду за шкірою дітей Pipette. «Наш улюблений ритуал перед сном. Просто трохи олії @pipettebaby Baby Oil на ці маленькі ніжки кожну ніч».

Роузі з сином (фото: instagram.com/rosiehw)

А в сторіз модель додала пару кадрів з поточного життя. Що перше кидається в очі: син знаменитого голлівудського актора Джейсона Стетхема помітно підріс і виглядає вже цілком сформованою особистістю. Як зазвичай, Роузі не стала показувати обличчя малюка, він відвернуть від камери. Зате добре видно, що дитина захоплюється боксом. Джек, одягнений у шорти та футболку, у величезних рукавицях, виглядає не менш мужньо, ніж його знаменитий батько. Так що напевно підростає або майбутній чемпіон, або герой бойовиків.

Джек обожнює бокс (фото: instagram.com/rosiehw)

Сама Роузі за материнськими турботами не забуває про свій бізнес. Дівчина знімає всі нові туторіали по макіяжу і стилю. А днями показала новий гарячий образ. Роузі наділа прямо на голе тіло вільного крою піджак, який доповнила великими сонцезахисними окулярами і намистом з великої підвіскою. «Тіньовий бізнес», – написала вона. Шанувальники просто засипали її лайками і компліментами. «Ти завжди найстильніша», «як шикарно», «супер» – не можуть заспокоїтися вони.

Модель не втомлюється надихати (фото: instagram.com/rosiehw)

Також модель, як справжній естет, не забуває ділитися надихаючими постами з зображенням інтер'єрів, природи і деталей гардеробу.