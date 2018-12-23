Мама Насті Каменських прокоментувала стосунки артистки з Потапом

Відео: (youtube.com/Светская життя)

Лідія Каменських, рідна мама популярної української співачки Насті Каменських, і Алла Кудлай — хрещена мама, в інтерв'ю розповіли про те, як вони бачать творчість Співачки року за версією M1 Music Awards. Народна артистка Алла Кудлай сказала, що не має нічого проти дуету Насті з Потапом, адже у співачки чудовий смак. А мама завжди знала, що її дочка чекає неймовірна популярність. Про це розповідається в "Світському житті" з Катею Осадчою.

Мама Насті Каменських розповіла, що ніколи не шкодувала про те, що не почала сольну кар'єру.

"Я не шкодую, але я мріяла і знала, що моя дитина буде дуже відомим. Ну така у мене була інтуїція, не знаю", — зізнається Лідія.

Лідія Каменських і Алла Кудлай / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

Алла Кудлай розповіла, як вона поставилася до утворення дуету "Потап і Настя".

"Я б хотіла порадити, але Настя має настільки приголомшливий смак і внутрішнє чуття пісні 10/10, що їй не потрібно нічого радити, вона просто молодчинка", — вважає народна артистка.

Мама Насті дуже щаслива, що її донька зустріла Олексія Поапенко, тому що він допоміг Насті одразу ж досягти вершини.

"Вона в пошуках була і я дуже рада, що так склалося життя, що вона зустріла Олексія", — зізналася Лідія Каменських.

Алла Кудлай також розповіла, що у неї мрія заспівати на сольному концерті разом з Настею Каменських і Потапом.

Нагадаємо, що Настя Каменських привітала українців з Новим роком.

Раніше Настя Каменських поділилася незвичайною новорічною історією.

Відео: video.rbc.ua