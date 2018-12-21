Настя Каменских поделилась необычной новогодней историей

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

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Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая ранее поделилась секретами, как все успевать, рассказала поклонникам о том, как однажды отмечала Новый год и сообщила о достижениях, которыми она гордится. Об этом пишет Сегодня.

У певицы есть новогодний акустический альбом – Xmas with NK и фильм, в котором она вспоминает знаковые для ее жизни новогодние истории. Песни исполнены на разных языках, однако их объединяет атмосфера праздника, уюта и тепла. И если с записью композиций проблем не возникло, то съемки фильма оказались для исполнительницы тяжелыми. Ведь она только прилетела с гастролей и сразу отправилась на съемочную площадку.

"Сил практически не было, казалось, что я на грани, ведь я не спала несколько суток. Но мне так хотелось подарить зрителям и слушателям праздник и создать такой фильм, который людям захочется пересматривать каждый год всей семьей. Поэтому я собрала все свои оставшиеся силы и волю в кулак и сделала все, что могла. В итоге у нас получился очаровательный фильм, наполненный домашним уютом и теплом. Мы постарались создать новогоднюю атмосферу такой, какой ее все себе представляют", - рассказывает певица.

Самым знаменательным достижением Настя считает свою песню "Тримай", поскольку она полюбилась даже в Европе. А также выделила первый сольный альбом No Komments, в который она вложила много сил и стараний.

Напомним, Каменских удивила фанатов образом блондинки.

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