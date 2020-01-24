Мама вдома: Наталя Водянова показала зворушливу зустріч з сином після розлуки

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Зірка повернулася в Париж

Наталя Водянова всі останні дні була зайнята робочими зустрічами – модель і філантроп вирушила на швейцарський курорт Давос, де проходив Всесвітній економічний форум. Вона активно ділилася відео, де виступала з промовою, а заодно блищала в різноманітних вбраннях, не даючи шанувальникам ні на секунду занудьгувати. Тепер знаменита красуня повернулася до Парижа, і, судячи з усього, не може натішитися цим фактом.

Наталя з молодшим сином Романом (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя показала фото, де першим ділом після повернення в рідний будинок почала обіймати дітей. На фото вона тримає в обіймах наймолодшого – 3-річного Романа, який народився в один день з татом, Антуаном Арно. Хлопчик, як зазвичай, відвернуть від камери, але міцно тримає маму за плечі. А вона притисла його до себе, закривши очі. «Ласкаво просимо додому», – підписала зворушливий знімок супермодель. Фото виглядає таким милим, затишним і світлим, що шанувальники не змогли стримати емоцій.

Така затишна і тепла фотографія

Щастя на руках

Ех, одна з найкращих фотографій ваших, Наталія

Ласкава мама

Наташа, ви дивовижна, прекрасна жінка! Миру і любові вам і вашій родині!

Я в захваті від вашої сходів. Ну а фото дуже тепле

Мама приїхала! Немає нічого дорожче таких моментів

Клубочок щастя

Які солодкі обійми рідних людей!

Принтскріны коментарів (фото: instagram.com/natasupernova)

Як завжди, в коментарях шанувальники торкнулися і багатьох інших тем. Так, вони почали міркувати, на кого схожа дитина. Потім запитали, як Наталя доглядає за волоссям. На деякі питання Водянова, яка вельми товариська, відразу відповіла. Приміром, одна з послідовниць поцікавилася, як справи з освітою у Франції, Швейцарії, Англії і попросила порадити їй школу. «У всіх цих країнах є хороші школи. Все залежить від віку, бажань і успіху дитини в школі», – написала Наталя.