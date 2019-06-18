"Маленьке диво": Влад Топалов розчулив ніжним визнанням своєму "малюку-Сімбі"

Влад Топалов і його зіркова дружина Регіна Тодоренко після народження первістка (5 грудня 2018 року) тепер дуже часто дивують свою багатомільйонну армію шанувальників десятками фото і відео з малюком. Молоді батьки буквально не можуть намилуватися і насолодитися своєю крихіткою. Що, звичайно ж, цілком нормально для люблячих мами і тата.

До речі, особливо часто останнім часом зворушливі пости своєму синочкові присвячує саме Влад Топалов. Музикант публікує різні фото з сином Михайлом і робить зворушливі визнання.

До прикладу, нещодавно Топалов жартома зізнався, що від надлишку почуттів йому іноді просто хочеться "зжерти" Мішу. Музикант вже дуже чекає, коли ж зросте його син, щоб можна було з ним грати – ганяти у футбол...

"Моє маленьке диво. Мій Сімба. Деколи хочеться його зжерти!!! Швидше б вже ганяти у футбол з ним і грати у войнушку!" - пише Влад Топалов.

При цьому свій пост Влад супроводив милим фото, тримаючи сина на плечах. На жаль, обличчя хлопчика закрито. Поки що молода пара не бажає показувати синочка.

Скріншот поста: instagram.com/vladtopalovofficial

До речі, пост Топалова прокоментував і Максим Галкін: "Не квап час! Насолоджуйся!"

Багато шанувальників Топалова також порадили йому не поспішати і насолоджуватися моментом:

"Ой, так швидко час летить з малечею, не треба швидше))) насолоджуйтесь, в цьому віці своя принадність, такого вже не буде)"

"Цих маленьких гарненьких грудочок "хочеться зжерти" завжди, насолода для очей тато-син!"

"Час пройде - не помітите, і потім будете сумувати за такою ось лялечкою! Живіть у моменті, воно чудове"

"Цими маленькими чудоми не встигаєш надихатися! Так що не поспішайте. Дихайте!"

"Не квапте час... Все станеться швидше, ніж Ви думаєте... І "войнушка", та інші радості)))"

"Навіть з цього ракурсу мені здається, що малюк схожий на Регіну))"

"Солодкі п'яточки)"

"Щасливий, дай бог тобі самого хорошого і доброго в житті!"

Скріншот коментарів: instagram.com/vladtopalovofficial

Раніше Влад Топалов показав смішне відео зі святкування дня народження дружини Регіни Тодоренко.

До речі, чоловік Регіни Тодоренк привітав кохану дружину і залишив для неї оригінальне побажання.