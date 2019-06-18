"Маленьке диво": Влад Топалов розчулив ніжним визнанням своєму "малюку-Сімбі"

Багато шанувальників поспішили відмовляти Топалова
Влад Топалов і його зіркова дружина Регіна Тодоренко після народження первістка (5 грудня 2018 року) тепер дуже часто дивують свою багатомільйонну армію шанувальників десятками фото і відео з малюком. Молоді батьки буквально не можуть намилуватися і насолодитися своєю крихіткою. Що, звичайно ж, цілком нормально для люблячих мами і тата.
До речі, особливо часто останнім часом зворушливі пости своєму синочкові присвячує саме Влад Топалов. Музикант публікує різні фото з сином Михайлом і робить зворушливі визнання.
До прикладу, нещодавно Топалов жартома зізнався, що від надлишку почуттів йому іноді просто хочеться "зжерти" Мішу. Музикант вже дуже чекає, коли ж зросте його син, щоб можна було з ним грати – ганяти у футбол...
"Моє маленьке диво. Мій Сімба. Деколи хочеться його зжерти!!! Швидше б вже ганяти у футбол з ним і грати у войнушку!" - пише Влад Топалов.
При цьому свій пост Влад супроводив милим фото, тримаючи сина на плечах. На жаль, обличчя хлопчика закрито. Поки що молода пара не бажає показувати синочка.
Скріншот поста: instagram.com/vladtopalovofficial
До речі, пост Топалова прокоментував і Максим Галкін: "Не квап час! Насолоджуйся!"
Багато шанувальників Топалова також порадили йому не поспішати і насолоджуватися моментом:
Скріншот коментарів: instagram.com/vladtopalovofficial
Раніше Влад Топалов показав смішне відео зі святкування дня народження дружини Регіни Тодоренко.
До речі, чоловік Регіни Тодоренк привітав кохану дружину і залишив для неї оригінальне побажання.