"Маленькое чудо": Влад Топалов умилил нежным признанием своему "малышу-Симбе"

Многие поклонники поспешили отговаривать Топалова
Влад Топалов и его звездная супруга Регина Тодоренко после рождения первенца (5 декабря 2018 года) теперь очень часто умиляют свою многомиллионную армию поклонников десятками фото и видео с малышом. Молодые родители буквально не могут налюбоваться и насладиться своим крохой. Что, конечно же, вполне нормально для любящих мамы и папы.
Кстати, особенно часто в последнее время трогательные посты своему сынишке посвящает именно Влад Топалов. Музыкант публикует различные фото с сыном Михаилом и делает трогательные признания.
К примеру, недавно Топалов в шутку признался, что от переизбытка чувств ему иногда прямо хочется "сожрать" Мишу. Музыкант уж очень ждет, когда же вырастет его сын, чтобы можно было с ним играть – гонять в футбол…
"Мое маленькое чудо. Мой Симба. Порой хочется его сожрать!!! Быстрее бы уже гонять в футбол с ним и играть в войнушку!" - пишет Влад Топалов.
При этом свой пост Влад сопроводил милым фото, держа сына на плечах. К сожалению, лицо мальчика закрыто. Пока что молодая пара не желает показывать сыночка.
Скриншот поста: instagram.com/vladtopalovofficial
Кстати, пост Топалова прокомментировал и Максим Галкин: "Не торопи время! Наслаждайся!"
Многие поклонники Топалова также посоветовали ему не спешить и наслаждаться моментом:
Скриншот комментариев: instagram.com/vladtopalovofficial
Ранее Влад Топалов показал смешное видео с празднования дня рождения жены Регины Тодоренко.
Кстати, муж Регины Тодоренк поздравил любимую жену и оставил для нее оригинальное пожелание.