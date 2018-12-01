Максимально мило: українські зірки показали своїх улюбленців (фото)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Фотографії були опубліковані на честь для тварин

Українські зірки, як виявилося, дуже люблять своїх вихованців і в День домашніх тварин вирішили показати своїх улюбленців користувачів соціальних мереж. Артисти опублікували милі знімки з собаками різних порід і навіть морською свинкою! Фотографії опубліковані в соціальній мережі Instagram.

Знімками з домашніми улюбленцями поділилася студія "95 квартал". Головні актори шоу сфотографувалися зі своїми вихованцями. Несподіваним виявилося те, що у Володимира Зеленського улюбленець – морська свинка. Знімки опубліковані в групі студії Instagram.

Фото: (instagram.com/kvartal95official)

В коментарях прихильники почали активно коментувати знімки з тваринами. Практично всі були в захваті від щирих фотографій головних коміків країни. Деякі звернули увагу на те, що всі тварини схожі на своїх господарів, помітивши, особливу схожість Євгена Кошового з його чихуахуа.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/kvartal95official

Також фотографією зі своїм улюбленцем мережу порадувала Леся Нікітюк, яка нещодавно здобула срібло на "Танцях з зірками". Знімок вона розмістила в своєму Instagram.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

В коментарях помітили, що і собачка і Леся "блондинки", а також звернули увагу на красу ведучої.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що Леся Нікітюк розкрила секрет свого "срібла" на шоу Танці з зірками.

Раніше Зеленський вразив несподіваним визнанням.

Відео: (video.rbc.ua)