Максимально мило: украинские звезды показали своих питомцев (фото)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Фотографии были опубликованы в честь для животных

Украинские звезды, как оказалось, очень любят своих питомцев и в День домашних животных решили показать своих любимчиков пользователям социальных сетей. Артисты опубликовали умилительные снимки с собаками разных пород и даже морской свинкой! Фотографии опубликованы в социальной сети Instagram.

Снимками с домашними любимчиками поделилась студия "95 квартал". Главные актеры шоу сфотографировались со своими питомцами. Неожиданным оказалось то, что у Владимира Зеленского любимчик – морская свинка. Снимки опубликованы в группе студии в Instagram.

Фото: (instagram.com/kvartal95official)

В комментариях поклонники стали активно комментировать снимки с животными. Практически все были в восторге от искренних фотографий главных комиков страны. Некоторые обратили внимание на то, что все животные похожи на своих хозяев, подметив, особенное сходство Евгения Кошевого с его чихуахуа.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/kvartal95official

Также фотографией со своим любимчиком сеть порадовала Леся Никитюк, которая недавно получила серебро на "Танцах со звездами". Снимок она разместила в своем Instagram.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях подметили, что и собачка и Леся "блондинки", а также обратили внимание на красоту ведущей.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что Леся Никитюк раскрыла секрет своего "серебра" на шоу Танцы со звездами.

Ранее Зеленский поразил неожиданным признанием.

Видео: (video.rbc.ua)