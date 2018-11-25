"Не хочу жить в реальном мире": Зеленский поразил неожиданным признанием

Шоумен "сбегает" от реальности при помощи книг о фантастике
Популярный украинский актер и телеведущий Владимир Зеленский признался, при помощи чего "сбегает от реальности". Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
Так, во время занятий в тренажерном зале, Зеленский признался, почему "всегда читает фантастику".
"Я всегда читаю фантастику, потому что больше не хочу жить в реальном мире", - сказал он.
Видео: Зеленский признался, что читает фантастику (instagram.com/zelenskiy_official)
Обратим внимание, что слова шоумена вызвали настоящий ажиотаж среди его поклонников.
"И чем же вас не устраивает ваша реальность", - поинтересовалась пользователь Анна Щербак.
"Так скоро и Вирастюка догонишь", - подчеркнул юзер Владимир Черный.
"Вова, тащи", - сказал пользователь Дима Вдовиченко.
Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)
Ранее мы писали, что "Квартал-95" нашел способы борьбы с корупцией, выпустив саркастичный ролик с "обращением" президента.
Также флешмоб Зеленского против народных депутатов стал популярным в социальных сетях.
Видео: РБК-Украина