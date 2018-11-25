ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Не хочу жить в реальном мире": Зеленский поразил неожиданным признанием

Lite » Звезды 25.11.2018 - 11:49
"Не хочу жить в реальном мире": Зеленский поразил неожиданным признанием
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Шоумен "сбегает" от реальности при помощи книг о фантастике

Популярный украинский актер и телеведущий Владимир Зеленский признался, при помощи чего "сбегает от реальности". Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Так, во время занятий в тренажерном зале, Зеленский признался, почему "всегда читает фантастику".

"Я всегда читаю фантастику, потому что больше не хочу жить в реальном мире", - сказал он.

Видео: Зеленский признался, что читает фантастику (instagram.com/zelenskiy_official)

Обратим внимание, что слова шоумена вызвали настоящий ажиотаж среди его поклонников.

"И чем же вас не устраивает ваша реальность", - поинтересовалась пользователь Анна Щербак.

"Так скоро и Вирастюка догонишь", - подчеркнул юзер Владимир Черный.

"Вова, тащи", - сказал пользователь Дима Вдовиченко.

&quot;Не хочу жить в реальном мире&quot;: Зеленский поразил неожиданным признанием

Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Ранее мы писали, что "Квартал-95" нашел способы борьбы с корупцией, выпустив саркастичный ролик с "обращением" президента. 

Также флешмоб Зеленского против народных депутатов стал популярным в социальных сетях. 

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Владимир Зеленский
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь