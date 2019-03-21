Без макіяжу і з котом: Наталя Водянова порадувала шанувальників затишним фото

Знаменита модель, яка постійно тішить шанувальників новими постами, останнім часом менш активна, причина чому – застуда. Так, із-за грипу вона навіть пропустила спеціальний захід від Guerlain. І все, на що доводилося розраховувати її фоловерам – це архівні знімки Водянової і кілька привітань з днем народження різних друзів в сторіз.

Але, мабуть, справи пішли на поправку. Нещодавно російська красуня поділилася у своєму акаунті зворушливим знімком з домашнім улюбленцем – котом Галілео, якого знаменита родина взяла в минулому році. На фото Водянова позує в домашній обстановці, абсолютно без макіяжу і з недбалою укладкою.

"Це ідеальний день. Все ще в режимі відновлення, але, принаймні, в хорошій компанії", – написала вона. І додала російською: "Всі розчарування погодою й відсутністю ранньої весни можна прочитати в цьому недоверчивом погляді", – жартома натякаючи на погляд Галілея. До речі, у кота Водянової навіть є власний аккаунт в Instagram @galileo_the_cat_, який, правда, не часто оновлюється.

"Домашня" Наталія Водянова

Шанувальники супермоделі і філантропа залишилися задоволені поверненням своєї зірки в соцмережі, засипавши її сердечками і коментарями. "Красива", "Найкраща"...

Нагадаємо, нещодавно Водянова літала в Абу-Дабі на Всесвітні літні ігри Спеціальної Олімпіади 2019 року для людей з обмеженими інтелектуальними можливостями, де провела масу зустрічей. А перед цим регулярно брала участь в інших заходах у різних країнах. Мабуть, такий активний режим і привів зірку до занепаду сил.

Також раніше "вічно 16-річна" Наталя Водянова зачарувала молодістю і ультрастильным макіяжем.