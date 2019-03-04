Наталя Водянова, Опра Вінфрі, Карлі Клосс, Даутцен Крус на показі Stella McCartney в Парижі

Фото: instagram.com/natasupernova

Водянова стала зіркою показу нової колекції Stella McCartney

Під високим склепінням Паризької національної опери відбувся показ Stella McCartney осінь-зима 2019/20. Запрошеною зіркою модного дефіле стала супермодель Наталя Водянова, яка раніше похвалилася розкішним тортом на день народження.

37-річна модель продемонструвала на подіумі відразу два стильних наряди: чорне пальто з оригінальним декором в районі лінії плечей (до речі, Водянова повідомила, що для створення цього пальто не була використана натуральна шкіра), а також розкішне зелене плаття з "єгипетським" орнаментом на шиї.

І все ж шанувальників супермоделі привернув її "зоряний знімок" в компанії не менш відомих у всьому світі моделей.

Так, на своїй instagram-сторінці Наталія опублікувала фото, на якому мило обіймається з американською супермоделлю Карлі Клосс (26 років), нідердандською супермоделлю Даутцен Крус 934 року) і британською фотомоделлю Карен Елсон (40 років).

Карлі Клосс, Даутцен Крус, Наталія Водянова і Карен Елсон на показі Stella McCartney (фото: instagram.com/natasupernova)

Карен Елсон, модель Алекса Чанг, співачка Жанель Моне і Карлі Клосс на показі Stella McCartney (фото: instagram.com/misskarenelson)

Карлі Клосс, модельєр Едуард Еннінфул і Опра Уїнфрі на показі Stella McCartney (фото: instagram.com/karliekloss)

Також розглянемо уважніше образи Наталі, які вона продемонструвала на подіумі Національної опери в Парижі.

Наталя Водянова в пальто з нової колекції Stella McCartney (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя Водянова зі Стеллою Маккартні

Нагадаємо, супермодель Ірина Шейк в несподівано суворому образі стала обличчям нової рекламної кампанії Burberry.

Також раніше ми писали про секрети краси і стрункості Наталії Водянової, якій 28 лютого виповнилося 37 років.