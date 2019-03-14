Розумниця і красуня: Наталія Водянова надихнула стильним образом в Абу-Дабі

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель вирушила в Абу-Дабі на Всесвітні літні ігри Спеціальної Олімпіади

Активна участь у громадському житті та благодійності – одна з важливих сторін діяльності Наталії Водянової. Так, взимку вона влаштувала ярмарок Fabulous Fund Fair для збору коштів фонду "Оголені серця". Потім відвідала лондонський захід WE Day, організований компанією WE Charity, де розповіла про період і важливості гендерної рівності. А сьогодні філантроп і мати 5-х дітей відзначилася в Абу-Дабі на Всесвітні літні ігри Спеціальної Олімпіади 2019 року, де беруть участь люди з обмеженими інтелектуальними можливостями.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася новими фото і підписала:

"Всім доброго ранку з Абу-Дабі, де сьогодні стартують довгоочікувані Всесвітні літні ігри Спеціальної Олімпіади. Буде безліч надихаючих моментів зустрічей з дивовижними людьми, атлетами та учасниками руху".

Наталя Водянова в Абу-Дабі (фото: instagram.com/natasupernova)

У численних сторіз супермодель познайомила підписників з організаторами заходу, серед яких Тімоті Шрайвер – голова Спеціальної Олімпіади. А також провела міні-екскурсію по Абу-Дабі.

Треба сказати, такі івенти Наталія обожнює. Так, на знімках і відео з Абу-Дабі вона буквально світиться щастям. І до речі, наряд, який вона вибрала для першого дня, тільки підкреслює її життєрадісний настрій і свіжість.

Наталя Водянова в Абу-Дабі (фото: instagram.com/natasupernova)

На урочисту частину заходу Наталія наділу стильну білу блузу з незвичайними деталями, а також костюм з чорно-білим квітковим принтом: довгу спідницю плісе і укорочений жакет. Доповнили картину довгі сережки з перлами і чорні босоніжки на високому каблуці з застібками на щиколотках. А ще – бейдж, який вона щедро прикрасила брендованими значками і брошками і жартома зазначила: "Діти в цьому році не приїхали, так що я офіційний носій значків".

У відповідь фанати як завжди захоплювалися добрим серцем і красою Наталії, написавши багато теплих слів: "Як вам вдається встигати робити стільки добрих справ, сім'я, робота і завжди виглядати так прекрасно!", "Розумниця і красуня. Щасти!", "Наталочко, дякую за всі добрі справи! Ви надихаєте людей, молодих мам і є прикладом: які ставити цілі, долати труднощі і досягати результатів; і як любити життя!".



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