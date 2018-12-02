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М1 Music Awards 2018: Настя Каменських стала співачкою року

Lite » Зірки 02.12.2018 - 08:58

Відео: NK - Megamix, M1 Music Awards 2018 (youtube.com/M1 music)

Співачкою року за версією самої головної музичної премії країни "M1 Music Awards 2018" стала виконавиця NK, вона ж Настя Каменських. Артитска представила яскравий перформанс солідного рівня в київському Палаці Спорту. Шоу відбулося 1 грудня. Інформація про це з'явилася в instagram-акаунті "m1ukraine".

М1 Music Awards 2018: Настя Каменських стала співачкою року

Скриншо поста (instagram.com/m1ukraine)

Під час головної української музичної церемонії нагородження співачка виконала MEGAMIX з улюблених усіма хітів: "LOMALA", "Попа як у Кім", "Peligroso" і "Тримай". Під час виступу сцена перетворилася на карту земної кулі з навігацією, яка переміщувала Настю в різні куточки світу. Глядачі поринули в атмосферу пригод і вирушили у кругосвітню подорож разом з NK: від жарких тропіків - до крижаної Арктики.

"Мені подобається, що я можу експериментувати, міксувати стилі і співати на різних мовах. Моя музика не має кордонів, і я рада, що нам вдалося передати все це в рамках номери", - розповіла про своєму виступі Настя.

"Наша команда виконала колосальну роботу і мені дуже приємно, що номер викликав настільки бурхливі овації, захоплені коментарі і у мене вийшло вкотре здивувати глядача", - додала вона.

Творцем номеру став талановитий український режисер-постановник Герман Ненов.

"Настя – дівчина космополіт. Вона народилася в Києві, зросла в Італії, об'їздила кожен куточок земної кулі з концертами, а зараз успішно підкорює Латинську Америку. Вона - дуже багатогранний артист і мені було важливо все це передати в номері", - прокоментував Герман.

"Ми постаралися перетворити сцену в земну кулю, по якiй переміщається NK, виконуючи MEGAMIX зі своїх популярних хітів. У цьому номері були використані всі найсучасніші технології: доповнена реальність, підлогові екрани, 3D графіка і масштабні світлові ефекти. Все для того, щоб глядач відчув себе частиною цього великого подорожі по світу: від диких тропіків до крижаної Арктики, яку NK розтопила своєю яскравою, запальною і неповторною енергією", - продовжив розповідати режисер.

Нагадаємо, що не так давно NK повернулася з Лас Вегаса, де вона стала почесною гостею 19-ї щорічної Латиноамериканської премії Греммі, а також була запрошена на урочисту гала вручення премії Person of the Year. Крім цього, іспаномовний хіт Насті "Peligroso" вже встиг потрапити в один з найбільш авторитетних світових чартів Billboard. Peligroso був включений в "Tropical Songs" чарт і відразу ж опинився серед найпопулярніших латиноамериканських пісень та їх виконавців, таких як Marc Anthony, Ozuna і Natti Natasha.

До речі, раніше ми писали, що Настя Каменських здивувала "голим" нарядом на "М1 Music Awards".

Нещодавно ми публікували фото з червоної доріжки "M1 Music Awards 2018".

Відео: РБК-Україна

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Новини України Настя КаменськихМ1 Music Awards 2018
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