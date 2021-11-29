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В казку потрапила? Топ-5 заборон для Кейт Міддлтон, які витримає не кожна сучасна жінка

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Понеділок 29 листопада 2021 20:00
В казку потрапила? Топ-5 заборон для Кейт Міддлтон, які витримає не кожна сучасна жінка Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Життя герцогині Кембриджської багатьом здається казкою: проживання в замку, виходи в розкішних сукнях, зрештою, чоловік - принц. Але на ділі стан речей далеко не такий.

Розповідаємо про топ-5 обмежень, накладених на герцогиню, яких не кожна дівчина погодилася б дотримуватися.

Вести соцмережі

Офіційна сторінка у герцогів Кембриджських є. Але вона присвячена робочим візитам. І навіть модні образи Кейт туди викладаються не завжди.

Проте, через можливий витік інформації дружині принца Уільяма суворо заборонено викладати в мережу що-небудь і ділитися своїми думками, як звикли всі дівчата в сучасному світі.

Проявляти почуття до чоловіка на публіці

Часом здається, що Кейт Міддлтон і принц Уільям вже втратили почуття один до одного - настільки стримано вони поводяться.

Але виявляється, герцогині не можна інакше. На публіці пара не повинна проявляти ніяких почуттів, що прописано в протоколі.

В казку потрапила? Топ-5 заборон для Кейт Міддлтон, які витримає не кожна сучасна жінка

Кейт Міддлтон і принц Уільям зобов'язані бути стриманими (фото: Getty Images)

Носити яскравий манікюр і макіяж

Як монарша особа, Кейт не має права носити яскравий манікюр, робити виразний макіяж і надягати речі "кричущих" відтінків. Їй належить бути скромною і нейтральною.

Тому герцогині слід обирати нюдові відтінки нігтів, натуральні кольори в макіяжі і приглушені - в одязі. Хоча часом бунтарський дух ікони стилю все ж бере своє, як при недавньому виході.

Їсти молюсків

Вважається, що мідії, устриці та інші молюски через неправильне зберігання можуть припинитися в отруту.

А тому членам королівської сім'ї простіше відмовитися від них, ніж ризикувати здоров'ям.

Тому Кейт також доводиться відмовляти собі в подібних гастрономічних задоволеннях.

В казку потрапила? Топ-5 заборон для Кейт Міддлтон, які витримає не кожна сучасна жінка

Кейт повинна вибирати натуральні відтінки (фото: Getty Images)

Ходити по магазинах самій

Для сучасної дівчини похід по магазинах - мало не головний антистрес.

А ось Кейт не може дозволити собі вийти з палацу без супутників. Охоронці зобов'язані супроводжувати герцогиню як в продуктовий магазин, так і у бутік.

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