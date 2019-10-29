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Кошмарний директор або школа №5: у Києві відбудеться прем'єра українського фільму з Дашею Астаф'євою і Дмитром Суржиковым

Lite » Стиль життя 29.10.2019 - 12:03
Кошмарний директор або школа №5: у Києві відбудеться прем'єра українського фільму з Дашею Астаф'євою і Дмитром Суржиковым
Кошмарний директор або школа №5

Також у фільмі ролі зіграли зірки шоу серіалу "Топ-модель по-українськи" і "Київ вдень і вночі"

30 жовтня в cтоличному кінотеатрі Сінема Сіті (ТРЦ Ocean Plaza) відбудеться зіркова вечірка - Прем'єра комедїї "Кошмарний директор або Школа №5" з Дашею Астаф’євою, Оксаною Сташенко , Дмитром Суржиковим та Сергієм Фроловим в головних ролях.

Також в фільмі зіграли: експерт та учасники шоу "Топ-модель по-українськи" Сергій Нікітюк , Дмитро Топоринський , Єгор Степаненко , співак Віктор Павлік , зірка серіалу "Київ вдень та вночі" Тася Щурук , гурт HighUp5 , Федір Гурінєц, Олександр Рудинський, Петро Ніньовський та інші .

Кошмарний директор або школа №5: у Києві відбудеться прем'єра українського фільму з Дашею Астаф'євою і Дмитром Суржиковым

На Вас чекає: червона доріжка , яскраві фотозони, концерт від гурту HighUp5 , знайомство та спілкування з акторами фільму, частування від "Сушия" та BonAqua, розіграші подарунків від студії "High Up Studio" та чудовий настрій .

  • Ведучий вечора: KISHE
  • Початок вечірки о 19:20
  • Початок сеансу о 20:00

Кошмарний директор або школа №5 Офіційний український трейлер

Про фільм

Комедія "Кошмарний директор або школа №5" знята в Україні у 2019 році студією Тетяни Гнєдаш "Artforms Продакшн" та студією "High Up Studio". Обидві студії спеціалізується на виробництві телевізійних серіалів і для них це дебют у повнометражному прокатному кіно.

Фільм розказує про нового директора школи, котрий раніше працював у колонії, та учнів найжахливішої школи району. Історія про те, як дорослі і підлітки змінюють один одного, про їх помилки, другий шанс, перше справжнє кохання, котре і в 15, і в 45 однаково шалене, і про те, що найважливіше бути собою, адже сам себе не надуриш, правда?

"Кошмарного директора" зіграв Сергій Фролов, відомий за фільмом "Таємний щоденник Симона Петлюри".

Саундтрек до фільму заспівали енергійні HighUp5.

HighUp5 - ТАНЧИКИ (OST Кошмарний директор або Школа №5)

Автори сценарію – Тетяна Гнєдаш, Саша Ткаченко та Іван Шишман, режисер-постановник - Міла Погребиська.

В широкий прокат стрічка виходить 31 жовтня.

Квитки на допрем'єрний показ-вечірку

* Ваш квиток на сеанс фільму "Кошмарний директор або школа №5" 30 жовтня в 20:00 є запрошенням на прем'єру.

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