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Шкода виконавців: дружина Павла Зіброва емоційно звернулася до суддів шоу Танці з зірками 2019 (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.10.2019 - 17:33
Шкода виконавців: дружина Павла Зіброва емоційно звернулася до суддів шоу Танці з зірками 2019 (відео)
Марина і Павло Зіброви (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Тетяна Турлік'ян
Керівник проекту LITE

Не забула зіркова пара назвати фаворитів нового сезону Танці з зірками 2019

Народний артист України Павло Зібров та його дружина Марина прийняли запрошення телеведучої Лесі Нікітюк, відвідавши презентацію нового проекту про подорожі Україною “LeМаршрутка” на “Новому каналі”. До речі, серед запрошених було чимало учасників танцювального шоу Танці з зірками 2019 різних сезонів. Що й не дивно, адже Нікітюк з партнером Максом Єжовим посіли друге місце у Танцях минулого року. У 2018 році павло Зібров також випробував свої сили у проекті Танці з зірками. Сьогодні Павло зізнається — йому не віриться, що все це з ним було. У ексклюзивному коментарі для LITE/ РБК-Україна Павло і Марина Зіброви разом згадали про участь Народного артиста у проекті, назвали своїх фаворитів сезону 2019 та звернулися до суддів шоу.

Павло і Марина Зіброви звернулися до суддів шоу Танці з зірками 2019

Павло Зібров: Танцюю перед дружиною

Зіркове подружжя залюбки дивляться Танці з зірками 2019. А на питання, чи сумує артист за участю у проекті, Павло відповідає:

“Сумую! Я думаю: фух, слава богу, невже це зі мною було рік тому назад?! Я згадую — і моторошно, і хвилююсь, і переживаю за своїх близьких артистів, і думаю, як же їм складно, як з них вижимають всі соки. Сидимо і переживаємо".

Зібров продовжує й надалі займатися танцями.

“Ну, я танцюю перед дружиною своєю, оце буває таке”, — жартує Зібров.

“Ні, він танцює! У нас, до речі, є в студії танцювальний зал. І він так — репетує зі своїми дівчатами. І це йому дало багато чого (ред. — участь у Танцях). Він зараз легше і легше танцює”, — пояснює Марина Зіброва.

Сам Павло зізнається, що після проекту знову трохи набрав у вазі, але не критично.

“Тоді я схуд на 7 кіло. Зараз я добавив, на жаль, 2-3. Но в принципі форма хороша”.

Марина Зіброва: Мені дуже шкода виконавців

Дружина Народного артиста чудово знає усе закулісся проекту. Тому вирішила звернутися до його суддів:

“Знаєте, ми зараз дивимось Танці з зірками, нам дуже цікаво, проект дуже гарний, дуже красивий. Але б мені хотілось сказати і суддям! Дорогі судді, коли ви кажете виконавцям, що “це не вальс”, що “ця мелодія не підходить, треба було взяти іншу мелодія”, мені дуже шкода виконавців, бо , повірте, вони не вибирають, що їм танцювати — їм дають, і вони іноді “карячаться” под ці мелодії. Це не їх вина. Дуже шкода, просто!”

Про фаворитів на шоу Танці з зірками 2019

Пара зізнається: їм дуже шкода, що проект покинул одна з його фавориток — телеведуча Людмила Барбір. Наразі фаворит Зібрових — Олена Кравець.

“Людмила Барбір нам дуже подобалась. Зараз Олена Кравець теж дуже подобається”, — говорить Марина.

Шкода виконавців: дружина Павла Зіброва емоційно звернулася до суддів шоу Танці з зірками 2019 (відео)

Павло Зібров і Марія Шмельова на Танцях з зірками 2018 (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

“Але так як мі знаємо це закулісся, ми переживаємо в стократ більше. Бо дуже шкода іноді буває. Так гарно танцювали, так старалися, а судді: “А там не той вальс, а там не те”, або “Партнерка не того росту”... Мені здається, що це все перед тим треба робити, а не вже на проекті — шо там хтось замалий, хтось зависокий, ні ці танці, ні ця мелодія. Це вже не залежить від виконавців, повірте мені! У Павла, до речі, також була партнерка маленького росту. Але вона навчила його танцювати, дуже хороша дівчина”, — каже Марина Зіброва.

“Марія Шмельова — умніца! Я їй дуже вдячний! Вона маленька, легенька - 50 кіло”, — відгукується про свою колишню партнерку по проектові Павло.

Нагадаємо, раніше мати Лесі Нікітюк чесно зізналася, що чекає на онуків від зіркової доньки.

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