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"Як він змужнів": Потап з колишньою дружиною привітали сина з днем народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.09.2019 - 12:56
"Як він змужнів": Потап з колишньою дружиною привітали сина з днем народження
Фото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

Андрію виповнилося 11 років

Потап одружився вдруге і насолоджується яскравим сімейним життям з Настею Каменських. При цьому з першою дружиною Іриною Горовою в нього збереглися дуже хороші відносини, що важливо, адже вони виховують спільного сина Андрія. Так, 1 вересня екс-подружжя дружно відвели хлопчика в п'ятий клас, а компанію їм склала дочка Ірини Наталія. А 6 вересня син продюсера святкує день народження - йому виповнилося 11 років.

Звичайно ж, люблячий тато прийшов привітати сина, і поділився милими фото на своїй Instagram-сторінці. На знімку репер зображений разом з Андрієм і своєю колишньою дружиною. Одягнений у чорні штани та білу сорочку іменинник радісно сміється і показує "козу", а горді батьки його обіймають. Ірина при цьому тримає набір повітряних кульок - дві сині одиниці і кілька звичайних сріблястих.

"11!!!" - лаконічно підписав фото Потап.

&quot;Як він змужнів&quot;: Потап з колишньою дружиною привітали сина з днем народження

Фото: Потап і його екс-дружина Ірина Горова з сином (instagram.com/realpotap)

Пізніше він виклав ще один кадр з сином, на цей раз вже на вулиці.

&quot;Як він змужнів&quot;: Потап з колишньою дружиною привітали сина з днем народження

Фото: син Потапа Андрій (instagram.com/realpotap)

Підписники репера розчулюються підрослому Андрію і приєднуються до привітань. Багато пишуть, що хлопчик просто-таки копія мами.

  • Ого, як швидко він змужнів
  • Будьте здоровенькие!!! УРА!!
  • Супер! Вітаю
  • Госпади,як же це здорово,у дитину щасливі батьки.І у кожного своя життя. Нехай ваш син росте здоровим і щасливим
  • З іменинником!!!!!!!!!
  • Вітаю з 11 річчям сина бажаю щастя, здоров'я , удачі, любові йому
  • З днем Народження сина, удачі у всіх справах
  • МиниПотап рости великий не будь локшиною)))
  • Копія мама!!!
  • Вітаю. Копія мама
  • Пацану 11, е-травні дорослий! Нехай радує батьків своїми досягненнями, буде чесними з усіма і розважливим

&quot;Як він змужнів&quot;: Потап з колишньою дружиною привітали сина з днем народження

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Звичайно ж, Ірина Горова теж привітала синочка, опублікувавши цілу фотопідбірку з ним і донькою. Є на деяких кадрах і Потап.

"Синуля Андрюля, з днем народження! Так сильно тебе люблю! Так щаслива, що ти є, що такий милий, добрий, переживатєльний і щирий. Люблю з тобою базікати, подорожувати, люблю коли вредничаєш і коли придумуєш історії, коли пишеш рими і коли запитуєш про те, як правильно розподіляти гроші в компанії, люблю за те що ти різний, але завжди добрий й світлий. Будь мужнім, ніжним, добрим, справедливим, коханим! 11 років", - написала горда мама.

Фото: Ірина Горова з сином (nstagram.com/gorovaya_irina)

Нагадаємо, син Потапа Андрій підкорив його несподіваним талантом - хлопчик прочитав лекцію в дитячій школі телебачення.

Раніше Потап розчулив мережу знімком зі спортивним сином . Тато та хлопчик разом зіграли в теніс.

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