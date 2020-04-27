Улюблений стиль, перевірені б'юті-прийоми і правила харчування: 5 секретів краси і стрункості Ірини Шейк

Ірина Шейк (фото: колаж РБК Україна)

Модель розкрила секрети краси

Ірина Шейк – одна з найкрасивіших жінок планети, яка не перестає надихати світ і численных фанатів. 34-річна зірка багато років є обличчям кращих брендів, бере участь у всіх знакових показах та зйомках, затьмарює всіх на червоних доріжках, а також захоплює армію фоловерів в мережі Instagram все новими спекотними кадрами. І секрети своєї краси ні від кого не приховує. Ми зібрали найголовніші правила популярної моделі, завдяки яким їй вдається виглядати настільки ефектно.

Догляд за шкірою і б'юті-прийоми

Ірина, як і багато моделей, зізнається, що втомлюється від великої кількості косметики на обличчі. А тому улюбленим б'юті-ритуалом красуні є очищення і зволоження шкіри. Вона завжди бере з собою перевірені засоби: кокосове масло для демакіяжу, а також улюблену живильну маску. У вільний час і коли відчуває необхідність, Ірина обожнює робити спа-процедури, масаж обличчя в улюблених майстрів. Ще одне правило – влітку і взимку використовувати захист від сонця.

На вихідних Ірина дає шкірі відпочити (фото: instagram.com/irinashayk)

І хоча в звичайному житті вона використовує косметику по-мінімуму, без яскравих образів і експериментів жити не може. «Нанесення макіяжу – це особливий, особистий ритуал для мене, коли ти фокусуєшся на собі, своєму настрої і своїх бажаннях», – розповідала Шейк в одному з недавніх інтерв'ю. Улюблені косметичні засоби мдели – об'ємна туш для вій, а також блиск для губ.

Спорт і улюблені навантаження

Фігура популярної моделі і молодої мами – ще один привід для захоплень фанатів. Так, Шейк славиться нестандартними для моделі розкішними формами. Але в той же час вона завжди підтягнута і струнка. Як зізналася Ірина одного разу, звичний для всіх дівчат її професії сценарій з багатогодинними тренуваннями в спортзалі, виснажливі пробіжки і тренажери не для неї. Хіба що іноді.

Точена фігура Ірини – результат захоплення пілатесом, а також джиу-джитсу. Це бойове мистецтво подобається красуні тим, що не тільки дає тілу потрібне навантаження, але я розвиває: ви вчітеся новому самозахисту, вивчаєте нові комбінації і тренуєте концентрацію. Найголовніше – знайти свого майстра, радить Ірина.

Ірина обирає тренування зі змістом (фото: instagram.com/irinashayk)

Харчування та виключення

Ірина ніколи не приховувала, що вона не є адептом правильного харчування. Вона жартує, що обожнює калорійні десерти, а от бренди, які роблять упор на мінімальний розмір в колекціях, просто не розуміє. Разом зі своїми подругами вона влаштовує тематичні вечірки з бутербродами з ікрою та шампанським, зізнається в любові круасанам, а в мікроблозі постить фото з ресторанів з великою кількістю страв. Але в той же час модель намагається тримати здоровий баланс: основна частина раціону становить корисні страви, а «слабкості» просто роблять життя більш насиченим та радісним.

Ірина обожнює смачну їжу (фото: instagram.com/irinashayk)

Стиль і улюблені речі

Шейк вміє зробити образ яскравим і ефектним, використовуючи як речі з останніх колекцій відомих брендів, так і вельми демократичних марок. Свій особистий стиль вона описує як «сексі-шик», намагаючись також слідувати правилу: чим менше, тим краще. Улюблений колір Шейк – чорний. «Коли я не знаю, що одягти, я вибираю чорний. Він завжди відмінно виглядає», – зізнається зірка. Своєю першою модною річчю Ірина назвала чоботи на високій платформі.

Шейк визначає свій стиль як "сексі-шик" (фото: instagram.com/irinashayk)

Віра в себе

«Я не пам'ятаю, щоб я захоплювалася собою у дитинстві. Однокласники наді мною сміялися. Я була темношкірою, худою і дуже високою...», – зізнається Шейк в численних інтерв'ю. Але вона ніколи не звертала уваги на чужу думку. А підкорити модельний світ їй допомогли не тільки яскрава зовнішність. Ще більш важливими якостями стали цілеспрямованість і прийняття себе.

Ірина підкорила світ моди не тільки зовнішністю, але і наполегливою працею (фото: instagram.com/irinashayk)

«Для того, щоб любити і поважати себе, досить постійно прагнути до ідеалу, самовдосконалюватися: займатися спортом, читати книги, доглядати за собою. Цілеспрямованість – ключ до впевненості. А якщо ви впевнені в собі, то до вас потягнуться впевнені, успішні люди, які обов'язково принесуть у ваше життя щось нове і позитивне», – розповіла Шейк в інтерв'ю відомому глянцю.