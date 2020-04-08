Одна вдома: Ірина Шейк захопила розкішним тілом у відвертих вбраннях для нової зйомки

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель показала нову зйомку

Ірина Шейк, яка надовго пропала з мережі Instagram, нарешті порадувала фанів новим постом. Модель продемонструвала зйомку для Interview Magazine, яка відображає дух загального карантину. В ній 34-річна красуня показала не тільки стильні вбрання з нових весняно-літніх колекцій: спокусливі мікрошорти, надіті зі светром і туфлями на низькому каблуці, брючний костюм, скомбінований з топом і бейсболкою, джинси з високою посадкою, які доповнила білою сорочкою з краваткою... Але і своє досконале (і помітно стрункіше) тіло

Ірина в новій зйомці (фото: instagram.com/interviewmag)

Журнал опублікував серію фото з Іриною, написавши під галереєю: «Коли ви супермодель, сидіння вдома виглядає дещо по-іншому». Фотосесія була стилізована під домашній інтер'єр паризької квартири і немов передавала атмосферу ізоляції. Над стильною зйомкою попрацювали визнані майстри фешн-індустрії: фотограф П'єр-Анжі Карлотти, а також креативний директор видання Мел Оттенберг. Всі кадри доповнилися промовистим і актуальним хештегом «залишайся вдома».

Ірина показала відмінну форму (фото: instagram.com/interviewmag)

Шанувальникам Ірини і популярного глянцю фотосесія припала до душі. «Я просто закохана», «Це чудово», «Неймовірна Ірина», – продовжують сипатися коментарі від численних фанатів Шейк.

Нагадаємо, Ірина останнім часом більше уваги приділяє особистому життю, ніж робочим проектам. Принаймні, такі новини про знамениту красуні переважають. Так, зараз супермодель поринула в новий роман з 33-річним арт-дилером Віто Шнабелем. Вперше пару побачили разом в кінці березня, коли вони прямувала до апартаменти нового залицяльника. Цікаво, що закохані встигли не тільки з'їхатися, але навіть забрати до себе на час карантину маму Ірини – Ольгу. При цьому багато шанувальників трохи в напрузі з-за такого вибору Шейк, так як у Віто репутацію ловеласа і серцеїда.