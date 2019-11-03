Олена Шоптенко розповіла, як склалися стосунки з Дмитром Дікусаром після розлучення

Фото: Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар (facebook.com/shoptenko.alena)

Зараз колишнє подружжя змагаються один з одним в одному проекті

Зараз Олена Шоптенко - щаслива дружина і мати. У 2016 році вона вийшла заміж за Олексія Іванова, а в червні 2018 року народила синочка. Однак це другий шлюб танцівниці - з 2013 по 2016 рік вона була одружена з колегою по цеху Дмитром Дікусаром. Зараз екс-подружжя беруть участь у шоу Танці з зірками 2019, де змагаються один з одним в різних парах. В інтерв'ю "Світському життю" Олена розповіла, які зараз між ними з колишнім чоловіком склалися відносини.

За словами хореографа, вони змогли зберегти непогане спілкування і навіть допомагають один одному.

"Ми дуже довго працювали разом, ми знаємо всі фішки один одного, хореографію, і коли хтось із нас, наприклад Діма, бачить якусь підтримку, він каже: "О, Олено, я це знаю, це твоя улюблена". У нас дуже хороші стосунки, ми дружимо, ми допомагаємо один одному. І якщо говорити про конкуренцію, то навпаки, я розумію, що у мене на одного конкурента менше", - зізналася Шоптенко і додала, що хотіла б разом з Дікусаром та його партнеркою Вікторія Булітко зустрітися у фіналі шоу.

Відео: youtube.com/Світське життя

Не забула вона і похвалити професіоналізм екс-чоловіка.

"Я знаю краще, ніж всі, що Діма дуже крутий, суперпрофесіонал, він дуже талановитий хореограф і дуже класний режисер. Те, що він танцює в цьому сезоні, це тільки виграш для глядача, тому що його постановки дуже класні", - зазначила Олена.

"Я вдячний Альоні за кожен день, тільки добрі почуття", - додав Дмитро.

Фото: Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар (karavan.ua)

Нагадаємо, що в цьому сезоні Шоптенко танцює разом з актором Олексієм Яровенко.

До речі, раніше в ефірі програми "Зірковий шлях" Дмитро Дікусар заявив, що рішення розлучитися вони з Оленою прийняли разом. Хореграф пояснив, що головною причиною стала їх напружена робота і занадто щільний робочий графік

"Ми перестали радіти один одному. Можливо, робота внесла рутину у відносини. Якщо ви хочете, щоб я сказав, хто перший запропонував розійтися... Напевно, я. Але точно я вже не згадаю, так як все відбувалося досить емоційно. Все було взаємно. Ніхто ні від кого не йшов", - сказав Дікусар.

Фото: Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар (facebook.com/shoptenko.alena)

Нагадаємо, Альона Шоптенко емоційно звернулася до партнера по Танцях з зірками Олексія Яровенко і пообіцяла завжди його підтримувати.

Раніше Олена Шоптенко розповіла, як повернутися у форму після вагітності.