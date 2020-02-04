Вчиняв як справжній чоловік: нова обраниця Едгара Камінського розповіла про їхній роман

Едгар Камінський (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

За словами Ольги, Едгар вчинив, як справжній чоловік

Нова кохана Едгара Камінського, экс-чоловіка Слави з НеАнгелів, більше не приховує їх зв'язок. Про роман та стосунки з колишньою дружиною свого нареченого, Ольга Багата, арт-директор дизайнера Жана Гріцфельдта, розповіла програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

У минулому році вся країна обговорювала розлучення солістки групи «НеАнгели» Слави Камінської з її чоловіком. Сьогодні Ольга Багата, арт-директор Жана Гріцфельдта, не приховує відносин з відомим пластичним хірургом.

Ольга зізналася, що перший крок у відносинах зробив Едгар Камінський.

«У моєму випадку Едгар вчиняв завжди як гідний справжній чоловік. Він завойовував мене, намагався зробити все для того, щоб наші відносини розвивалися. Тому він свого домігся. І продовжує це робити кожного дня», - зізналася Ольга на каналі «Україна».

Ольга Багата

На сьогоднішній день пара готова розповісти про те, як змінилося їхнє життя. Ольга вже встигла познайомитися з дітьми Едгара: сином і дочкою пластичного хірурга від першого шлюбу, Леоном і Лаурою. У Ольги теж є син.

«У нас троє діток, уявляєте? Ми взагалі дуже любимо дітей один одного. Бо сім'я - це найголовніше», - розповіла «Зірковому шляху» Багата.

Слава і Едгар Камінські (Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Багато хто переживає в цій ситуації за Славу - колишню дружину Едгара Камінського. Але співачка в хороших відносинах з Ольгою.

«Все чудово. Це ж мама діток і колишня дружина, тому я поважаю всю сім'ю», - відповіла на запитання про колишню дружину коханого чоловіка Ольга.

Нагадаємо, раніше Слава й Віка з НеАнгелів зізналися, чи готова кожна з них до сольної кар'єри.