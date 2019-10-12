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"Ось як любить!" Дантес трепетно подякував Дорофєєій за новий старт

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.10.2019 - 16:22
"Ось як любить!" Дантес трепетно подякував Дорофєєій за новий старт
Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка пишається своїм чоловіком, а він дякує їй за підтримку

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва – не тільки одна з самих красивих і міцних пар вітчизняного шоу-бізнесу, а ще й дві творчі особистості, які вміють стимулювати і підтримувати один одного. Днями співачка з помпою відкрила тур гурту "Время и Стекло", влаштувавши у Києві видовищне шоу VISLOVO, яке відвідали практично всі її зіркові колеги. Тепер прийшла черга Володимира голосно заявити про себе – він повернувся на сцену! Артист представив кліп на дебютну сольну пісню "Тепер тобі 30" і розповів в instagram про неоціненну допомогу коханої дружини.

Композиція була створена у співавторстві з співачкою Jerry Heil, яка явила світові хіт "Охорона, отмєна". Володимир розповіла, що знімав відео до 4 ранку, а Надя приїхала підтримати чоловіка незважаючи на погане самопочуття. Саме її віра і слова схвалення змусили його повернутися до творчості.

"Здавалося б, все це вже проходив, знаю, як і що працює, навколо багато однодумців, друзів, які готові підтримати. Моя любов Надя Дорофєєва приїхала на зйомки кліпу, хоча у самої була моторошна мігрень. А поїхали ми разом в 4 ранку. Ось як любить. Вона мене ж до всього цього "повернення" більше всіх і підштовхувала. І ось тепер все вийшло і я тааак радий і тааак переживаю... що аж цікаво, що буде далі", - поділився емоціями шоумен.

&quot;Ось як любить!&quot; Дантес трепетно подякував Дорофєєій за новий старт

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

У свою чергу, співачка написала на своїй сторінці, що пишається чоловіком. Вона не скупилася на компліменти та слова підтримки для талановитого коханого.

"Обожнюю цю пісню і кліп. Особливо момент, де на дорозі обмеження 20 і ти його стрімко пробігає ... Вова, я тебе вітаю з ТАКИМ твоїм стартом! Як же мені подобається твоя музика , а я то знаю які пісні далі!" - запевнила артистка.

Підписники Вови і Наді вирішили підбадьорити музиканта. Вони високо оцінили його сольний дебют і попросили не зупинятися.

Відео: YouTube/DANTES

  • Голос класний і мужній такий
  • Ну який же він милий
  • Надя у Вас найкрасивіша
  • Вова, тільки не зупиняйся і провжуй писати. Пісня вогонь
  • Це супер! Аж до мурашок! Нарешті! Вітаю з гучним поверненням!
  • Дуже класна і крута пісня, і дуже класний кліп

Скріншот коментарів

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