Кращий подарунок: Маша Єфросиніна з дочкою зворушили ніжним відео і зізнаннями

Маша Єфросиніна досить часто показує свого п'ятирічного сина Олександра, а ось 16-річна Нана рідко з'являється в Instagram-каналі своєї зіркової мами. Але днями телеведуча опублікувала спільні з фото з дочкою, а сьогодні в День матері вона показала ніжне відео разом зі своїми дітьми.

На відео можна побачити підготовку Маші Єфросиніної до фотосесії з дочкою для ювелірного бренду, який провів атмосферну фотосесію "Дочки-матері". На серії фото зіркова мама з дочкою опинилися в схожих об'ємних сукнях з рюшами, які відкривають плечі.

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

"Найкращий подарунок, який можна отримати до Дня матері, це визнання твоїх дітей", - написала Єфросиніна.

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.

Боже, як це красиво!

Мурашки;

Щире відео. Це щастя бути мамою;

Машенька, ви прекрасні;

Як ніжно і чуттєво!

Я плакала. Неймовірно чуттєве відео. Спасибі за емоції;

Щастя вашій родині;

Як чуттєво;

Дуже красива у вас дочка;

Дуже красиво!

Як красиво!

Машенька, це чудово!!!

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна здивувала схожістю сина з її дідом по лінії батька. Телеведуча опублікувала фото свого діда і сина, і на них видно неймовірну схожість між ними. При цьому між фотографіями різниця 75 років. Користувачі мережі підтвердили - правнук і прадідусь схожі як дві краплі води.