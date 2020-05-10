Кращий подарунок: Маша Єфросиніна з дочкою зворушили ніжним відео і зізнаннями

Телеведуча опублікувала відео з дочкою, яке зворушило її фоловерів
Маша Єфросиніна досить часто показує свого п'ятирічного сина Олександра, а ось 16-річна Нана рідко з'являється в Instagram-каналі своєї зіркової мами. Але днями телеведуча опублікувала спільні з фото з дочкою, а сьогодні в День матері вона показала ніжне відео разом зі своїми дітьми.
На відео можна побачити підготовку Маші Єфросиніної до фотосесії з дочкою для ювелірного бренду, який провів атмосферну фотосесію "Дочки-матері". На серії фото зіркова мама з дочкою опинилися в схожих об'ємних сукнях з рюшами, які відкривають плечі.
Відео: instagram.com/mashaefrosinina
"Найкращий подарунок, який можна отримати до Дня матері, це визнання твоїх дітей", - написала Єфросиніна.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Маша Єфросиніна здивувала схожістю сина з її дідом по лінії батька. Телеведуча опублікувала фото свого діда і сина, і на них видно неймовірну схожість між ними. При цьому між фотографіями різниця 75 років. Користувачі мережі підтвердили - правнук і прадідусь схожі як дві краплі води.