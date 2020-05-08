ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Яка гарна: Маша Єфросиніна захопила рідкісною фотосесією з 16-річною донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.05.2020 - 10:26
Яка гарна: Маша Єфросиніна захопила рідкісною фотосесією з 16-річною донькою
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники прийшли в захват від подібності доньки з мамою

Маша Єфросиніна разом з чоловіком (бізнесмен Тимур Хромаєв) і дітьми Наною і Сашею проводить час на карантині на домашній ізоляції. При цьому чоловік і 5-річний син Маші з'являються в її instagram-блозі дуже часто. А ось 16-річна Нана за весь час карантину залишається "в тіні". Це завжди викликає у хейтерів Маші чимало зайвих питань, які стверджують, мовляв, телеведуча "приховує" або "недолюблює" дочку. На що Єфросиніна вже неодноразово відповідала — доньку вона "не ховає і не з'їла". Просо Нані життя у соцмережах не дуже цікаве. Дівчина поки що не прагне до публічності своєї зоряної матері. А більшу частину свого часу присвячує навчанню!

І все ж час від часу 16-річна Нана з'являється в блозі мами, а також приймає участь у спільних з нею проектах. Один з таких проектів приурочений до дня матері, який відзначають 10 травня. Спеціально до цього атмосферного дня один з найпопулярніших серед українських селебрітіс ювелірних брендів Guzema провів атмосферну фотосесію "Дочки-матері". Одними з героїнь романтичної зйомки стали Маша Єфросиніна з дочкою Наною.

Яка гарна: Маша Єфросиніна захопила рідкісною фотосесією з 16-річною донькою

Фото: instagram.com/guzema_jewelry

На серії дуже милих фото зіркова мама з дочкою представлять в схожих об'ємних сукнях з рюшами, які відкривають плечі. При цьому на Маші біле плаття, а на Нані — зелене. Єфросиніна позує в максимально природному макіяжі. Волосся мами з донькою розпущені. Поруч багато квітів. Вийшла дійсно дуже атмосферна фотосесія.

Яка гарна: Маша Єфросиніна захопила рідкісною фотосесією з 16-річною донькою

Яка гарна: Маша Єфросиніна захопила рідкісною фотосесією з 16-річною донькою

Яка гарна: Маша Єфросиніна захопила рідкісною фотосесією з 16-річною донькою

Яка гарна: Маша Єфросиніна захопила рідкісною фотосесією з 16-річною донькою

Фото: instagram.com/grebenikph

"10 травня ми будемо вітати наших неймовірних мам з їх святом, дякувати за теплоту та турботу, за кохання та віддачу, а сьогодні презентуємо наш ніжний спецпроект "Бути мамою". Він про ті, що є материнство, про наших чарівних героїнь та, водночас, про кожну маму на світі!" — йдеться в описі під однією з фотографій на instagram-станичке ювелірного бренду.

Підписники бренду також поспішили залишити відгук під фото Єфросиніної з донькою:

  • "Такі ніжні і дуже красиві"
  • "Яка ж Нана у Вас красива дівчинка"
  • "Нана дуже красивою дівчиною зросла!"
  • "Неймовірно жіночні і красиві"
  • "Неймовірно красиві дівчата!"
  • "Які гарні Леді і прикраси!!"
  • "Яка донька Маші вже доросла , і яка гарна"

Яка гарна: Маша Єфросиніна захопила рідкісною фотосесією з 16-річною донькою

Скріншот коментарів: instagram.com/guzema_jewelry

Нагадаємо, раніше Єфросиніна поділилася найважливішим правилом стрункості.

Красуня на карантині: Маша Єфросиніна грайливо оголила похилі плечі в повітряному платті Дзвонила перша: Маша Єфросиніна розсекретила маловідомі факти про свої стосунки з чоловіком
Новини України Маша Єфросиніна
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся