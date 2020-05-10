Абсолютно однакові: Маша Єфросиніна здивувала схожістю сина з дорогою їй людиною

Ведуча поділилася архівними сімейними знімком
Маша Єфросиніна часто показує у своїй стрічці Instagram синочка Сашка, а ось дочка Нана - нечастий гість в акауні ведучої. Все тому, що дівчина не любить публічності і всіляко уникає її. Нещодавно Нана зробила виняток і дозволила мамі опублікувати їх спільне неймовірно атмосферний домашнє фото. А от 9 травня Маша зважилася вперше показати дорогу їй людину, на яку разюче схожий Сашко.
Ним виявився дідусь ведучої по татовій лінії. Саша і прадідусь ніколи не бачилися, адже чоловіка не стало до появи хлопчика на світ, зате вони дуже схожі.
"Між цими фотографіями 75 років! Прадід і правнук, які не зустрілися в одного життя, але мають абсолютно однакові риси обличчя! І цей маленький кирпатий ніс загострюється ще більше, коли слухає мої розповіді про захисників і сміливих солдатів, які віддали свої життя, захищаючи нашу свободу! Я вчу своїх дітей світу, співчуття і вмінню простягнути руку допомоги навіть тому, хто образив. Я не хочу війн. Та й Планета нам сьогодні теж красномовно показує, що просить світу!" - написала Маша.
Дідусь і син Маші Єфросиніної (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"А мені всі пишуть , що на мене схожий", - уточнила сестра Маші, Ліза. "Дивись, він - твій дід, я - твоя сестра! Все сходиться", - побудувала логічний ланцюжок теледіва
"Є дещо у Саші від прадідуся, це захист всіх від зла. Недарма ж дитина обожнює форму поліцейського", - зауважила одна з прихильниць Маші. "Я теж про це подумала, коли писала", - підтвердила ведуча.
Шанувальники Маші підтвердили - правнук і прадідусь схожі як дві краплі води.
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Раніше Маша Єфросиніна озвучила основне правило стрункості.