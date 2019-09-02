Кращі подруги назавжди: Кім Кардашьян підкорила мережу новим фото з 6-річною донькою

Кім Кардашьян відома не тільки своїми видатними формами, скандальними виходами і численними проектами. Останнім часом головна її іпостась – ідеальна мама. Мікроблог зірки регулярно оновлюється милими фото з дітьми: 6-річною Норт, 3-річним Сейнтом, однорічною Чикаго, а також Псалмом, який з'явився на світ у травні цього року. Фолловери знаменитості обожнюють такого типу пости. Особливо популярна в мережі старша дочка Кім, яка стала негласною «іконою стилю» у популярній династії.

Кім і Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кілька годин тому Кім показала чергове фото з дочкою. Зроблено воно під час відпочинку: мама і донька позують в золотистих купальниках. Кім доповнила образ ковбойським капелюхом, а Норт – величезними сережками-кільцями і яскраво-жовтими шортами. Обидві засмаглі, з мокрим волоссям і щасливі, вони веселяться, демонструючи «урочисту» клятву один одному. «Урочисто присягаю, ми найкращі подруги на все життя», – написала Кім.

«Зараз і назавжди», «Найкраща мама назавжди», «Ох, як це мило!», – відразу ж посипалися розчулені коментарі. Всього за пару годин фото набрало понад мільйон лайків і тисячі приємних слів.

Кім представляє нову лінію нижньої білизни (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, нещодавно Кім поділилася радісною новиною. Вони зі своєю командою нарешті визначилися з назвою своєї лінії нижньої білизни – тепер вона носить ім'я Skims. Нагадаємо, спочатку Кардашьян випустила речі під брендом Kimono, що обурило громадськість. Кім звинуватили в неповазі до японських традицій і нерозуміння історичного значення цього предмета одягу. У відповідь зірка принесла свої вибачення і пообіцяла в майбутньому приділяти більше уваги глузду, який вкладає у свої розробки.

Кім на відпочинку (фото: instagram.com/kimkardashian)

Така позиція знаменитості зіграла їй на руку – шанувальники по всьому світу оцінили визнання Кім своєї помилки. Лінія буде запущена вже незабаром – 10 вересня – і напевно буде мати успіх, як і інші її «дітища».