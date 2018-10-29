"Найкращі хвилини шоу": виступ The Hardkiss на Танцях з зірками "підірвав" мережу (відео)

Виступ The Hardkiss під час десятого ефіру шоу Танці з зірками 2018 (відео: YouTube/ Танці з зірками)

Українська група The Hardkiss виступила в ролі спеціально запрошеного гостя десятого ефіру Танців з зірками 2018. На сцені танцювального шоу колектив виконав свій новий осінній хіт — україномовний трек "Коханці".

Зазначимо, що десятий ефір був насичений приємними сюрпризами. Так, випуск пройшов під темою "Обмін партнерами" — нарешті глядачі побачили "мікс" своїх зіркових улюбленців з професійними танцюристами. Також вперше на паркет вийшли члени журі проекту, станцювавши разом з іншими парами. Серед запрошених гостей: група The Hardkiss, а також екс-учасник нового сезону, співак Павло Зібров, якому дісталася роль другого ведучого в образі "Гоголя".

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Відео виступу The Hardkiss було опубліковано на YouTube-каналі проекту. Крім того, відповідний ролик на своїй instagram-сторінці опублікувала солістка групи — Юлія Саніна.

"На паркет виходить... The Hardkiss", — лаконічно підписала відео Саніна.

The Hardkiss на Танцях з зірками (відео: instagram.com/the_hardkiss)

У мережі шанувальники гурту і просто глядачі поспішили залишити свої захоплені відгуки про живий виступ The Hardkiss.

До речі, багато запропонували Саніній також взяти участь у проекті.

"Даааа)) Даєш Юлю на паркет", — посміхається theonlyzaya.

"Юля, вам треба брати участь у Танці з зірками! Талановита людина талановита в усьому! Чекаємо в наступному сезоні вас на паркеті в якості учасника!" — пропонує elizabett1999.

"Мега круто! Найкращі 4 хвилини шоу!" — підкреслює ksandralight.

"Дуже шикааарно виступили", — захоплюється anna.ivanyna.

"В живу пісня слухається краще! Круті!" — зазначає rimdar_art_desinger.

"Як завжди, неперевершене виконання композиції та драйвове музичне наповнення! Моя улюблена пісня з нового альбому", — пише olya.seletska.

"Шикарна Юля, супер професійна група і нереально драйвова і чудова пісня! Ви — супер круті!" — зазначає lana.kiev0103.

Скріншот коментарів instagram.com/the_hardkiss

Нагадаємо, 19 жовтня в Києві у Палаці спорту відбувся сьомий і наймасштабніший сольний концерт групи The HARDKISS. Тоді в мережі навіть зазначили — "Не Океаном єдиним".

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