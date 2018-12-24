Love story Меган Маркл і принца Гаррі: кращі фото закоханих

Принц Гаррі і Меган Маркл: історія відносин (колаж: LITE)

Історія цієї пари доводить — Кохання існує!

Назви Меган Маркл і принца Гаррі найбільш обговорюваною парою 2018 року — не помилишся. У цьому році весь світ спостерігав за розкішним весіллям Меган і Гаррі у Віндзорському замку, тисячі шанувальників вітали герцогиню Сассекську з вагітністю, простежували кожен їх крок під час подорожі до Австралії і Нової Зеландії, обговорювали вбрання Меган і виступи Гаррі. Навесні 2019 року герцоги Сассекські чекають появи первістка. Тому ажіотаж навколо пари ще не скоро вщухне ;)

LITE вирішив згадати ключові моменти в історії відносин Меган Маркл і принца Гаррі, а також зібрати альбом кращих фотографій за 2018 рік.

Не просто так Меган і Гаррі називають "найромантичнішою парою" королівської сім'ї Британії. Вони не соромляться триматися за руки, мило посміхатися і обіймати один одного навіть під час офыцыйних заходів. Скільки б пліток не виникало навколо цієї зіркової пари, але їх щирі і довірливі погляди не змушують сумніватися в їх Коханні.

19 травня 2018. "Перший поцілунок" — так звучить підпис до весільного фото Меган і Гаррі на офіційних сторінках королівської родини (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Перше побачення наосліп і романтична ніч під африканським небом

Меган і Гаррі зустрілися на побаченні всліпу влітку 2016 року — їх звела спільна подруга. Слід зазначити, що Меган Маркл народилася і виросла в Лос-Анджелесі, дівчина розвивала кар'єру актриси. За словами майбутньої герцогині, вона мало що знала про королівську родину, тому особливого захоплення перспектива знайомства з Гаррі у неї не викликала. Меган лише поцікавилася у подруги: "А він милий?"

В одному з інтерв'ю Маркл зазначила, що на першому побаченні вони трохи випили, розговорилися, і зрозуміли — їм потрібно зустрітися на наступний день.

Пізніше у принца Гаррі запитували, коли саме він зрозумів, що Меган — та сама, єдина? Гаррі без роздумів відповів: "Коли вперше її побачив".

У листопаді 2017 щасливі Гаррі і Меган оголосять про заручини, організувавши тематичну фотосесію. До цього моменту парі доведеться пережити "хрещення пресою" і важкі місяці тиску з боку недоброзичливців (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Після другого побачення, як кажуть, завертілося. Вже через пару тижнів знайомства принц Гаррі запропонував Маркл супроводжувати його під час поїздки в Африку.

"Я зміг переконати її приєднатися до мене в Ботсвані, де ми розбили спільний табір під зірками. Тоді ми дійсно змогли залишитися наодинці, у нас з'явився шанс пізнати один одного краще", — згадує про початок таємного роману Гаррі.

Таємниця розкрита: Меган + Гаррі = Любов

16 жовтня 2018. Меган і Гаррі в Сіднейському оперному театрі. Зверніть увагу: Меган вкрай рідко тримає чоловіка під руку, як це роблять інші особи королівської родини (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Чотири місяці Меган і Гаррі насолоджувалися компанією один одного, пара приховувала від сторонніх свої романтичні стосунки. Але вже 31 жовтня 2016 в пресу просочилася новина про те, що принц Гаррі зустрічається з американською актрисою, він "одурманений" Маркл і "виглядає більш щасливим, ніж під час попередніх своїх романів".

Цікаво, що в той же день на своїй Instagram-сторінці, яку після входження в королівську сім'ю довелося видалити, Маркл опублікувала миле фото двох бананів, що "обіймаються", можливо, натякаючи на нову любов.

Про цей період "затишшя" Маркл з трепетом згадувала: "Ми присвятили один одному кілька місяців "без сторонніх очей", це було чудово".

В 2018-му Меган і Гаррі відвідали найстаріший зоопарк Австралії, підтримавши кампанію захисту диких тварин. Цей знімок з хлопчиком зворушив шанувальників пари, адже зроблений він був відразу ж після оголошення про вагітність Меган (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

17 жовтня 2018. "Підготовка до сімейного життя" — жартома прокоментували фото шанувальники пари (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

У листопаді 2016 події розгорталися блискавично. На початку місяця в британську пресу просочилася інформація, що Гаррі представив Меган своєму батькові Чарльзу.

Вже 8 листопада принц Гаррі офіційно оголосив про свої стосунки з Меган Маркл. При цьому герцог Сассекський буквально благав журналістів припинити "атакувати" і всіляко дошкуляти його подрузі.

Випробування пресою і входження в сім'ю

В тропічних лісах Нової Зеландії (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

А цей знімок вагітної герцогині Сассекської має особливу цінність, адже зробив його особисто принц Гаррі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Гаррі і Маркл не очікували настільки активної уваги до своєї пари. Шанувальники атакували соцмережі Меган, вимагаючи подробиць. В її адресу навіть сипалися погрози. В той момент Гаррі зовсім відмовився від читання преси.

Багато дорікали Меган, мовляв, вона, як актриса і публічна персона, повинна бути готова до настільки активного натиску ЗМІ. Але пізніше Маркл зізналася, що вона ніколи не була частиною "таблоїдної культури", вона завжди жила відносно тихо. Дівчина пережила справжній стрес.

Навіть брат Гаррі, принц Вільям вирішив захистити пару, заявивши, що у них є "право на недоторканність".

Тільки подивіться, як ніжно Меган дивиться на Гаррі! Цей знімок, зроблений в Австралії, по праву вважається одним з найкращих в сімейному альбомі пари (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Жах" закінчився лише в грудні 2016 року. У британських ЗМІ з'явилося відразу два позитивних повідомлення. Одні стверджували, що Єлизавета II "повністю підтримує", інші — "королева рада бачити Гаррі в любовних відносинах". Як би там не було, але для Меган і Гаррі це був відмінний знак.

Різдво Гаррі і Меган змушені були провести окремо один від одного. Зате Новий 2017 року пара зустріла разом в Лондоні.

Романтична подорож до Норвегії і "повернення" в Африку

21жовтня 2018. Навіть на одному зі змагань Invictus Games 2018 Меган і Гаррі не забували триматися за руки (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Після зустрічі Нового року, Гаррі подарував своїй коханій поїздку в Норвегію. У ЗМІ відзначалося, що романтик Гаррі спланував подорож так, щоб вони з Меган застали північне сяйво.

Повернувшись з Норвегії, Гаррі нарешті представив улюблену своїй невістці Кейт Міддлтон, а також племінниці — маленькій принцесі Шарлотті. Зустріч відбулася в Кенсінгтонському палаці. Преса повідомила, що Кейт і Меган "добре порозумілися одна з одною".

14 липня 2018. Кейт Міддлтон і Меган Маркл на жіночому фіналі тенісного турніру Уїмблдон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Далі послідували "романтичні будні". Меган Маркл продовжувала зніматися в серіалах, час від часу навідуючись до Лондона до свого коханого. У березні 2017 Меган вирушила до Гаррі на Ямайку, де його друг святкував весілля. У квітні Гаррі відлетів в Торонто, де провів з Меган великодні свята.

У серпні 2017 пара знову вирушила в Африку для святкування 36-річчя Меган. Це було дуже символічно, адже рівно рік тому Меган і Гаррі впізнавали один одного під зірками Чорного континенту.

Протягом трьох тижнів коханці колесили по Африці, відвідали Ботсвану і завершили свою подорож біля водоспаду Вікторія.

Заручини і весілля

Закохані Меган і Гаррі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

27 листопада 2017 року принц Гаррі і Меган Маркл нарешті офіційно оголосили про заручини.

Того ж місяця Маркл завершила кар'єру актриси — у дівчини з'явилася нова, більш відповідальна роль. Перед весіллям Маркл прийняла британське підданство і змінила конфесію. Вона пройшла обряди хрищення і конфірмації, прийняті в англіканській церкві.

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

19 травня 2018 року в Віндзорському замку відбулося пишне весілля Меган Маркл і принца Гаррі. Мільйони людей з усього світу спостерігали за процесією.

Шанувальники пари захоплювалися стриманим весільним платтям Меган від бренду Givenchy. За бажанням Меган на фаті були вишиті символи 53-х країн Співдружності.

Цікаво, що дизайн кільця для заручин розробив сам принц Гаррі. В центрі композиції — величезний діамант з Ботсвани, два інших діаманта взяті з колекції покійної матері Гаррі — принцеси Діани.

Меган і Гаррі чекають первістка

15 жовтня Кенсінгтонський палац оголосив, що герцог і герцогиня Сассекські очікують свого первістка, який буде сьомим у черзі на престол. Дитина має з'явитися навесні 2019 року.

Оголошення прозвучало в момент, коли пара приземлилася в Австралії для свого першого спільного королівського туру. Вони відвідають Австралію, Фіджі, острови Тонга і Нову Зеландію.

15 жовтня 2018. "Їх Королівські Високості Герцог і Герцогиня Сассексьі раді оголосити, що Герцогиня чекає дитину навесні 2019 року" (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Останнім часом, крім підготовки до нового важливого етапу, Гаррі і Меган займаються благодійністю та активним соціальним життям: відвідують будинки престарілих, притулків, сиріт...

Історія цієї пари доводить, що справжня Любов існує. Прекрасне почуття, якщо воно виходить від серця, здатне подолати навіть найгірші ситуації, плітки і заздрісні погляди. Любіть один одного, незважаючи ні на що, як Меган і Гаррі!

Після весілля Меган і Гаррі подякували кожному, хто вірив у їхню любов і підтримував їх всі ці роки можливих розбіжностей, таємниць і щастя (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Яскраві кадри весілля Меган Маркл і пинца Гаррі (фото: РБК-Україна)