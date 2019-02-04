"Бачив таких богинь!" Володимир Дантес заінтригував фанів своєю заявою

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Ведучий відкрив завісу таємниці і проговорився про старт нового сезону популярного шоу

Український музикант, блогер, телеведучий і чоловік співачки Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес заінтригував шанувальників новиною – він знову став експертом програми "Богиня шопінгу" і вже встиг познайомитися з новими учасницями. Про це повідомив шоумен в Instagram.

Він відмітив, що зйомки проекту зайняли цілих 7 годин і за цей час він встиг познайомитися з претендентками на перемогу. А деякі, судячи з реакції ведучого, зуміли його дуже здивувати. На фото Дантес сидить перед ноутбуком з оберемком повітряних кульок у руці, але обличчя його зовсім не виражає радість, адже тривалий робочий процес неабияк набрид співаку.

"Зображення "Богині шопінгу» - це завжди "свято". Вчора 7 годин бачив таких богинь, шо Мама дорогая! Ми всі дуже стараємося, щоб вам було цікаво і смішно. Скоро все побачите самі", - пообіцяв він.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Шанувальники зраділи таким приємним новинам і заявили, що іскрометні коментарі дій учасниць у виконанні Володимира їм завжди піднімали настрій.

"Чекаємо, чекаємо! З Вашими коментарями по-любому має бути цікаво!", "Клас, чекаємо!", "З вашою участю точно буде смішно і іронічно", "Хто як, а ти Богиня краси", "Ура, улюблене шоу повертається", - раділи коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/vladimirdantes)

Раніше Володимир Дантес поскаржився на свою дружину Надю Дорофєєву і розповів, як вона втомила його походом по магазинах.

Слова, під час спільного відпочинку в Дубаї Володимир Дантес і Надя Дорофєєва влаштували собі захоплюючу пригоду на повітряній кулі.

Нагадаємо, що Володимир Дантес показав постільний знімок дружини під час їхнього спільного відпочинку в ОАЕ.