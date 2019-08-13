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Лілія Ребрик похвалилася ефектним образом в смугастій сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.08.2019 - 17:31
Лілія Ребрик похвалилася ефектним образом в смугастій сукні
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка показала свій образ зі зйомок серіалу

Популярна телеведуча Лілія Ребрик не втомлюється дивувати і вражати своїх шанувальників яскравими і стильними образами, в яких вона з'являється в ранковому шоу. Іноді вони навіть бувають вельми несподіваними - так, нещодавно вона з'явилася в чорному вбранні, який нагадує поліцейську форму. Цього разу артистка показала свій ефектний образ зі зйомок другого сезону серіалу "Папаньки" - адже Лілія не тільки ТБ-зірка, але і актриса.

Ребрик з'явилася на фото в довгій сукні дещо вільного крою в чорно-білу поперечну смужку. Цікавою деталлю наряду є незвичайні бретельки, зав'язані на плечах як банти. Артистка доповнила образ сірими босоніжками, а волосся зібрала в хвіст.

Лілія Ребрик похвалилася ефектним образом в смугастій сукні

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Знову зйомки!!! #папаньки2 Чекаєте на другий сезон "ПАПАНЬКИ"? Ми- дуже! І радіємо, що вже почалися зйомки. Пишіть в коментарях, що хотіли б дізнатися чи побачити за лаштунками #actorslife . А я в сторіз буду знімати і показувати вам. І взагалі, декілька днів не робила сторіз, так таку кількість Ваших коментарів отримала з проханням повернутися в сторіз. Тому - повертаюся))). Чекаю Ваших коментарів)", - написала Лілія під знімком.

До речі, не обдурила і вже почала викладати короткі відео зі зйомок з гримерки, на яких приміряє різні перуки.

Фолловери знаменитості поспішили поділитися своїми враженнями від її образу - деякі навіть порівняли Ребрик з зеброю!

  • Лілія Зебрик!
  • Обожнюю папаньки, і вас чекаю, не до ждусь!
  • Сукня просто суперррррр
  • Звісно чекаю!!!
  • Звичайно, гарненька "мамонька")))
  • Круто!!!
  • Дуже гарно
  • Дуже гарний кадр) побільше б таких цікавих знімків
  • Та вже ж, у вас добре виходить шокувати людей, гарненька з кожним разом все красивіше і красивіше!!!

Лілія Ребрик похвалилася ефектним образом в смугастій сукніЛілія Ребрик похвалилася ефектним образом в смугастій сукні

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зізналася, чим займається, поки її молодша дочка Поліна спить. Маляті нещодавно виповнився рік.

А ще Лілія Ребрик влаштувала ніжну фотосесію в полі, поставши в елементі традиційного національного костюма.

"Безцінний час": Лілія Ребрик зізналася, чим займається, поки дочка спить "Як коп": Лілія Ребрик здивувала несподіваним образом
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