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"Як коп": Лілія Ребрик здивувала несподіваним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.08.2019 - 14:31
"Як коп": Лілія Ребрик здивувала несподіваним образом
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Не зовсім жіночний образ личить телеведучій, вирішили шанувальники

 Завжди жіночна і повітряна Лілія Ребрик вирішила здивувати своїх шанувальників несподівано змінивши імідж, чим розділила їх на два табори.
Телеглядачі звикли бачити Лілію або в ніжних сукнях, які їй підбирають для ефірів ранкового шоу або в елегантних костюмах пастельних відтінків, зрідка в повсякденному одязі в стилі кежуал, але такою Ребрик постала перед фанатами вперше. На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала знімок, зроблений на вулиці біля машини, на якому вона і її соведучий Анатолій Анатоліч в суворих позах одягнені в чорні костюми.

&quot;Як коп&quot;: Лілія Ребрик здивувала несподіваним образом

Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)

 "Команда @ranok_ua по дорозі в Одесу). Готові знімати для Вас неймовірний ефір до Дня незалежності України, який Ви побачите 24 серпня", - пояснила в підписі до фото телеведуча.
  Лілія вдягнена в об'ємний комбінезон чоловічого крою і білі базові кросівки, з прикрас — тонкий ланцюжок з непримітним кулоном. Зачіску ведуча робити не стала, недбало зібравши волосся в низький хвіст.
 Такий образ нагадав шанувальникам форму поліцейських, чим вони відразу ж поділилися з кумиром.

  • У Вас форма, як у поліції, Ви навіть зробили таку позицію!
  • Люди в чорному
  • Ого, пушка
  • WOW!
  • Такі круті!!! А прикид, як у нових українських копів
  • Лілічка Ви супер крута!!! Ви така молодчинка!!! Ідеал!!!
  • Я Вас і не одразу впізнала . Завжди з посмішкою на обличчі. А тут, між іншим, дуже круто
 

 Однак були і ті, хто не оцінив такого перевтілення, але Лілия відповіла підписникам, що вона готова до діалогу.

&quot;Як коп&quot;: Лілія Ребрик здивувала несподіваним образом

  • Що за вигляд? Ви жахливі!!!
  • liliia.rebrik - @kotova2114 а що Вам не подобається? Ми виправимо)

 Модні виходи Лілії Ребрик не залишаються непоміченими шанувальниками, так образ в стилі спорт-кежуал був визнаний ними ідеальним. Крім того, ведуча доповнила його яскравими аксесуарами, за що так само отримала схвалення фанатів.

 А ще Лілія Ребрик влаштувала ніжну фотосесію в полі, поставши в елементі традиційного національного костюма.
 Нагадаємо, Лілія Ребрик в влаштувала спекотні танці з чоловіком на весіллі двоюрідної сестри.

"А вам личить!" Лілія Ребрик здивувала перевтіленням в "князіху" "Ось це розтяжка!" Лілія Ребрик вразила акробатикою в гамаку
Новини України Лілія Ребриктелеведущая
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