"Гарна україночка": Лілія Ребрик в вінку влаштувала яскраву фотосесію в полях

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка продемонструвала яскравий образ зі зйомок

Телеведуча Лілія Ребрик повернулася до роботи в ранковому шоу "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" і знову захоплює шанувальників ефектними і стильними образами чи не кожен день. Цього разу артистка показала не тільки ефектний наряд, але також і незвичайне місце для зйомок та свого нового співведучого.

Барвистими кадрами Лілія поділилася на своїй сторінці в Instagram. Замість звичної студії на цей раз вона позувала просто серед полів, іноді навіть в компанії... корів! А також - разом з відомим шоуменом Анатолієм Анатолічем, який став одним з нових ведучих програми.

Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик приміряла атласне рожеве плаття з оригінальним поясом і помаранчеві кеди. Гарний образ в етно-стилі доповнили вінок з трав і квітів і великі різнокольорові сережки-висульки. Разом з Анатолічем ведуча прокотилася по полю на велосипеді і забавно позувала на тлі корів.

Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, Анатолій також приміряв віночок і виглядає в ньому просто чарівно!

Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)

"Почалися зйомки святкового марафону "Ранку з Україною". Готуємо для вас багато цікавого в оновленому складі ведучих. Всі подробиці в ефірі 24 серпня! Самі в передчутті..... P. S. Корови відпрацювали сьогодні на відмінно. Ну і ми з @anatoliyanatolich старалися", - прокоментувала Ліля.

Вона також не упустила випадку зробити кілька яскравих селфи в такому чарівному образі та мальовничому місці.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Красивий початок тижня... #дитячарадість #гарнийдень #понеділок Вже скоро в ефірі #ранокзукраїною", - зазначила ведуча.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники Ребрик не змогли пройти повз і засипали її захопленими компліментами, називаючи справжньою українською красунею. Також багатьом цікаво побачити ефір з Анатолічем.

Ви чудові!!!

Найкращі ведучі!!

Класно, хочеться до вас на зйомки

Клас. Два мої улюблені ведучі. Удачі та успіхів.

Класні)))))Позитивні))))

Дуже веселі телеведучі.

Ждемо з нетерпінням ефіру. Віримо у вас та вашу оновлену команду

Гарнааааа

Яка гарна

Дівчина—весна!

Дуже гарні фото

Гарна україночка!!

Ліля Ви чудові!!! Залишайтеся завжди такою!!!

Гарна україночка!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик в блискучій сукні влаштувала спекотні танці з чоловіком на весіллі двоюрідної сестри.

Раніше Лілія Ребрик розповіла про пережитий стресі на знімальному майданчику. Телеведуча вперше проспала! Адже у неї прямі ефіри. За словами Лілії, американські гірки не зрівняються з таким стресом.

А до цього Лілія Ребрик підкорила сімейною ідилією в Туреччині. Нагадаємо, що сім'я відомої актриси і ведучою зовсім недавно повернулася з відпочинку в Туреччині.