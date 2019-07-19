Лілія Ребрик з чоловіком похвалилися засмагою на барвистому фото з Туреччини

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Сімейство явно чудово проводить час

Лілія Ребрик вирушила на відпочинок до моря - телеведуча разом з чоловіком і дітьми розслабляється у сонячній Туреччині, з задоволенням купаючись в морі і проводячи час разом. Щасливими моментами вона з радістю ділиться з шанувальниками, зачаровуючи мережу барвистими кадрами з коханими людьми. Особливо фанів розчулюють фото з малятами Діаною і Поліною.

На новому знімку Лілія та Андрій продемонстрували шалене щастя і ніжність, а також красиву засмагу. Весела парочка зробила селфи, розташувавши камеру знизу, при цьому Ребрик знаходиться позаду чоловіка і ніжно обіймає його. Вони позують в купальних костюмах і заразливо сміються на камеру.

"Ми", - коротко підписала кадр ведуча, супроводивши його коронним хештегом дикасімейка.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники засипали артистку хвилею зворушених відгуків, захоплюючись гарною і веселою сім'єю і похваливши їхню засмагу.

Ви суперові!!! Будьте щасливі!!!!

Класні і щасливі

Гарно виглядаєте! Засмага супер

Яка засмага!!!! Супер

Круті та драйвові

Яка чудова,дикасімейка！Щасти вам！

Красунчики!

Дякуємо за вашу позитивну енергію

Дуже гарна пара!!!!

Ну і Ві прикольні

Ві - крута сімейка!

З ваших посмішок потрібно смайлі малювати

Приклад для родини)

Ви чудові.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, раніше Ліля також показала свій фірмовий стрибок - на цей раз на березі моря. В юності вона займалася художньою гімнастикою і досі може похвалитися вражаючою розтяжкою і граціозністю.

Фото: Лілія Ребрик в Туреччині (instagram.com/liliia.rebrik)

"Називається "Стрибок на замовлення"))). Ви просили - доця @diana_wild_dyka зафотографувала))). Цей стрибок вже стає традицією))), фішкою))). Всім гарного настрою - такого, коли хочеться літати)))" - зазначила Ребрик.

Нагадаємо, Лілія Ребрик з молодшою донькою Поліною приміряли схожі вбрання і зачарували шанувальників.

Раніше Лілія Ребрик поділилася щастям на зворушливих сімейних фото з відпочинку в Туреччині з чоловіком та доньками.