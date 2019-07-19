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Лілія Ребрик з чоловіком похвалилися засмагою на барвистому фото з Туреччини

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.07.2019 - 13:56
Лілія Ребрик з чоловіком похвалилися засмагою на барвистому фото з Туреччини
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Сімейство явно чудово проводить час

Лілія Ребрик вирушила на відпочинок до моря - телеведуча разом з чоловіком і дітьми розслабляється у сонячній Туреччині, з задоволенням купаючись в морі і проводячи час разом. Щасливими моментами вона з радістю ділиться з шанувальниками, зачаровуючи мережу барвистими кадрами з коханими людьми. Особливо фанів розчулюють фото з малятами Діаною і Поліною.

На новому знімку Лілія та Андрій продемонстрували шалене щастя і ніжність, а також красиву засмагу. Весела парочка зробила селфи, розташувавши камеру знизу, при цьому Ребрик знаходиться позаду чоловіка і ніжно обіймає його. Вони позують в купальних костюмах і заразливо сміються на камеру.

"Ми", - коротко підписала кадр ведуча, супроводивши його коронним хештегом дикасімейка.

Лілія Ребрик з чоловіком похвалилися засмагою на барвистому фото з Туреччини

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники засипали артистку хвилею зворушених відгуків, захоплюючись гарною і веселою сім'єю і похваливши їхню засмагу.

  • Ви суперові!!! Будьте щасливі!!!!
  • Класні і щасливі
  • Гарно виглядаєте! Засмага супер
  • Яка засмага!!!! Супер
  • Круті та драйвові
  • Яка чудова,дикасімейка！Щасти вам！
  • Красунчики!
  • Дякуємо за вашу позитивну енергію
  • Дуже гарна пара!!!!
  • Ну і Ві прикольні
  • Ві - крута сімейка!
  • З ваших посмішок потрібно смайлі малювати
  • Приклад для родини)
  • Ви чудові.
 

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, раніше Ліля також показала свій фірмовий стрибок - на цей раз на березі моря. В юності вона займалася художньою гімнастикою і досі може похвалитися вражаючою розтяжкою і граціозністю.

Лілія Ребрик з чоловіком похвалилися засмагою на барвистому фото з Туреччини

Фото: Лілія Ребрик в Туреччині (instagram.com/liliia.rebrik)

"Називається "Стрибок на замовлення"))). Ви просили - доця @diana_wild_dyka зафотографувала))). Цей стрибок вже стає традицією))), фішкою))). Всім гарного настрою - такого, коли хочеться літати)))" - зазначила Ребрик.

Нагадаємо, Лілія Ребрик з молодшою донькою Поліною приміряли схожі вбрання і зачарували шанувальників.

Раніше Лілія Ребрик поділилася щастям на зворушливих сімейних фото з відпочинку в Туреччині з чоловіком та доньками.

Міні-Ліля: Ребрик з молодшою донькою красуються в схожих вбраннях "Бережіть один одного": Лілія Ребрик поділилася щастям на зворушливих сімейних фото
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