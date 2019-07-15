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"Бережіть один одного": Лілія Ребрик поділилася щастям на зворушливих сімейних фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.07.2019 - 12:32
"Бережіть один одного": Лілія Ребрик поділилася щастям на зворушливих сімейних фото
Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик просто світиться від щастя

Лілія Ребрик знаходиться на даний момент на довгоочікуваному відпочинку з чоловіком і доньками в Туреччині. При цьому українська актриса і телеведуча буквально засипає багатотисячну армію шанувальників дуже милими і зворушливими фото з відпочинку. Так, у розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала цілий фотоальбом, за яким можна простежити, як відпочиває вся сім'я.

На фото разом з Лілією бачимо її чоловіка – хореографа Андрія Дикого. До речі, зчерез прізвищем чоловіка Лілія часто пише під своїми постами - #дикасімейка. Також на душевних знімках зі своїми зірковими батьками позують дочки Діана і Поліна, якій нещодавно виповнився рік. До речі, до цього Лілія та Андрій не поспішали показувати обличчя дочки. Тепер же публікують цілі альбоми з її участю.

Сім'я влаштувала собі фотосесію на березі Середземного моря в променях призахідного сонця. Лілія з доньками позують в модних купальниках. При цьому у Лілії і Поліни схожі смугасті купальники. А от Діана обрала червоний купальник.

&quot;Бережіть один одного&quot;: Лілія Ребрик поділилася щастям на зворушливих сімейних фото

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Мама з дочками ходить і бігає по пляжу, купається в морі, просто позують на його тлі... Знімків вийшло багато!

"Мої модні подружки! Андрій, як ми раніше жили без них? #щастяє #дикасімейка #мамадвохдівчаток" – підписала один з кадрів Лілія.

&quot;Бережіть один одного&quot;: Лілія Ребрик поділилася щастям на зворушливих сімейних фото

&quot;Бережіть один одного&quot;: Лілія Ребрик поділилася щастям на зворушливих сімейних фото

Лілія Ребрик з дочками в Туреччині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

А ще трохи пізніше Ребрик показала сімейний вечерю... і чергову порцію яскравих фото з чоловіком і доньками. На цей раз сім'я вибралася на прогулянку. Всі ошатні – в яскравих літніх образах. Позують на зеленій галявині, на тлі невеликого водоспаду.

Також Лілія показала романтичне фото з чоловіком, який тримає свою кохану на руках.

"Навіть просто зробити фото вдвох, коли ти на відпочинку з двома дітьми - це вже щастя). Дякую, Андрій. #дикасімейка#літо2019 #туреччина" – пише Ребрик.

&quot;Бережіть один одного&quot;: Лілія Ребрик поділилася щастям на зворушливих сімейних фото

&quot;Бережіть один одного&quot;: Лілія Ребрик поділилася щастям на зворушливих сімейних фото

Лілія Ребри і Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої також поспішили залишити свої відгуки під її новими фото:

  • "Обожнюю вашу дику сімейку"
  • "Не можу вами намилуватися, Лілія, обожнюю вашу сімейку"
  • "Які ж ви - класні і сонячні!) заряджаюся, дивлячись на ваші фото"
  • "Які ж ви класні і справжні"
  • "Як йому пощастило.... Носити на руках найкрасивішу дівчинку"
  • "Ви самі прекрасні. Обожнюю Вас!"
  • "Дуже схожі один на одного на цьому фото))"
  • "Які ви Класні!!!! Бережіть один одного!"

&quot;Бережіть один одного&quot;: Лілія Ребрик поділилася щастям на зворушливих сімейних фото

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Раніше Лілія Ребрик показала фото батьків з сімейного архіву та привітала їх з річницею весілля.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик умилила щасливим сімейним кадром і поділилася давньою мрією.

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