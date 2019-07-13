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Модні дівчата: Лілія Ребрик в коротких шортах показала "морське" фото з доньками

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.07.2019 - 17:22
Модні дівчата: Лілія Ребрик в коротких шортах показала "морське" фото з доньками
Лілія Ребрик з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча з сім'єю насолоджується відпочинком на морському березі

Лілія Ребрик тільки вчора радувала шанувальників знімками зі студії ранкового ефіру. А вже сьогодні опинилася ... на морі. Зірка поки тримає інтригу і не повідомляє, куди саме відправилася разом зі своєю веселою "дикою сімейкою", але зате з задоволенням публікує в Інстаграм яскраві фото з морського узбережжя разом з улюбленими дівчатами – доньками Діаною і Поліною.

Сама телезірка позує в коротких джинсових шортах, білій майці і стильному кеппі. Поліна і Діана зображені у яскравих схожих вбраннях.

"Дівчата до відпочинку готові! Занурюємося з головою", - підписала сімейний кадр Лілія, зазначивши, що знімок зробив її чоловік Андрій Дикий. Також вона залишила парочку хештегів: #дикасімейка #моднідівчата.

Модні дівчата: Лілія Ребрик в коротких шортах показала &quot;морське&quot; фото з доньками

Лілія Ребрик з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники почали гадати, куди вирушила зіркова пара з дітьми. Хтось припустив, що на знімках турецькі пейзажі, інші ж тверджували, що фото зроблені в Греції. Попутно коментатори не забували дарувати Лілію та її чарівних дівчат компліментами.

"Красуні. Бажаю гарно відпочити", "Які ви класні дівчата", "Дівчатка супер! Гарного відпочинку!", "Гарного відпочинку разом із сім'єю!", "Дуже модні дівчатка!", "За Вами не угнатся. Так швидко фільми не знімають, як Ви міняєте місця. Нещодавно були в Болгарії,потім на роботі і т. д. Молодці. Життя вирує. Суперового відпочинку!", "Гарні дівчата", - писали фолловери.

 

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик показала фото батьків з сімейного архіву та привітала їх з річницею весілля.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик зворушила щасливим сімейним кадром і поділилася давньою мрією.

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