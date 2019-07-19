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Лилия Ребрик с мужем похвастались загаром на красочном фото из Турции

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.07.2019 - 13:56
Лилия Ребрик с мужем похвастались загаром на красочном фото из Турции
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Семейство явно замечательно проводит время

Лилия Ребрик отправилась на отдых к морю - телеведущая вместе с мужем и детьми расслабляется в солнечной Турции, с удовольствием купаясь в море и проводя время вместе. Счастливыми моментами она с радостью делится с поклонниками, очаровывая сеть красочными кадрами с любимыми людьми. Особенно фанов умиляют фото с малышками Дианой и Полиной.

На новом снимке Лилия и Андрей продемонстрировали безудержное счастье и нежность, а также красивый загар. Веселая парочка сделала селфи, расположив камеру снизу, при этом Ребрик находится сзади супруга и нежно обнимает его. Они позируют в купальных костюмах и заразительно смеются на камеру.

"Мы", - кратко подписала кадр ведущая, сопроводив его коронным хештегом дикасімейка.

Лилия Ребрик с мужем похвастались загаром на красочном фото из Турции

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики засыпали артистку волной умиленных отзывов, восхищаясь красивой и веселой семьей и похвалив их загар.

  • Ви суперові!!! Будьте щасливі!!!!
  • Класні і щасливі
  • Гарно виглядаєте! Загар супер
  • Яка засмага!!!! Супер
  • Круті та драйвові
  • Яка чудова,дикасімeйка！Щасти вам！
  • Красавчики!
  • Спасибо за вашу позитивную энергию
  • Дуже гарна пара!!!!
  • Ну і Ви прикольні 
  • Ви - крута сімейка! 
  • З ваших посмішок потрібно смайли малювати 
  • Приклад для родини....)
  • Ви чудові.
 

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, ранее Лиля также показала свой фирменный прыжок - на этот раз на берегу моря. В юности она занималась художественной гимнастикой и до сих пор может похвастаться впечатляющей растяжкой и грациозностью.

Лилия Ребрик с мужем похвастались загаром на красочном фото из Турции

Фото: Лилия Ребрик в Турции (instagram.com/liliia.rebrik)

"Називається "Стрибок на замовлення"))). Ви просили - доця @diana_wild_dyka сфотографувала))). Цей стрибок вже стає традицією))), фішкою))). Всім гарного настрою - такого, коли хочеться літати)))" - отметила Ребрик.

Напомним, Лилия Ребрик с младшей дочкой Полиной примерили похожие наряды и очаровали поклонников.

Ранее  Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото с отдыха в Турции с мужем и дочерьми.

Мини-Лиля: Ребрик с младшей дочкой красуются в похожих нарядах "Берегите друг друга": Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото
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