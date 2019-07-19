Лилия Ребрик с мужем похвастались загаром на красочном фото из Турции

Семейство явно замечательно проводит время
Лилия Ребрик отправилась на отдых к морю - телеведущая вместе с мужем и детьми расслабляется в солнечной Турции, с удовольствием купаясь в море и проводя время вместе. Счастливыми моментами она с радостью делится с поклонниками, очаровывая сеть красочными кадрами с любимыми людьми. Особенно фанов умиляют фото с малышками Дианой и Полиной.
На новом снимке Лилия и Андрей продемонстрировали безудержное счастье и нежность, а также красивый загар. Веселая парочка сделала селфи, расположив камеру снизу, при этом Ребрик находится сзади супруга и нежно обнимает его. Они позируют в купальных костюмах и заразительно смеются на камеру.
"Мы", - кратко подписала кадр ведущая, сопроводив его коронным хештегом дикасімейка.
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики засыпали артистку волной умиленных отзывов, восхищаясь красивой и веселой семьей и похвалив их загар.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Кстати, ранее Лиля также показала свой фирменный прыжок - на этот раз на берегу моря. В юности она занималась художественной гимнастикой и до сих пор может похвастаться впечатляющей растяжкой и грациозностью.
Фото: Лилия Ребрик в Турции (instagram.com/liliia.rebrik)
"Називається "Стрибок на замовлення"))). Ви просили - доця @diana_wild_dyka сфотографувала))). Цей стрибок вже стає традицією))), фішкою))). Всім гарного настрою - такого, коли хочеться літати)))" - отметила Ребрик.
Напомним, Лилия Ребрик с младшей дочкой Полиной примерили похожие наряды и очаровали поклонников.
Ранее Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото с отдыха в Турции с мужем и дочерьми.