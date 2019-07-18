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Міні-Ліля: Ребрик з молодшою донькою красуються в схожих вбраннях

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.07.2019 - 12:56
Міні-Ліля: Ребрик з молодшою донькою красуються в схожих вбраннях
Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча разом з чоловіком та доньками відпочиває на морі

Відома ведуча і акторка Лілія Ребрик продовжує насолоджуватися довгоочікуваним сімейним відпочинком - разом з чоловіком Андрієм Диким і двома їхніми дочками вона відпочиває на морі в Туреччині. Артистка регулярно радує підписників свого Instagram веселими і барвистими фото і відео, показуючи, як вони проводять час.

Так, Лілія зачарувала фанів неймовірно милим знімком з молодшою донькою, однорічною Поліною. Мама і донька приміряли схожі вбрання і розташувалися на зеленій галявині. Ребрик віддала перевагу чорно-білому сарафану міді в клітку, а малятко вдягла в схоже дитяче платтячко того ж забарвлення, а також червону кепочку.

Міні-Ліля: Ребрик з молодшою донькою красуються в схожих вбраннях

Фото: Лілія Ребрик з донькою Поліною (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча сидить на траві і з посмішкою простягає дівчинці банан. У своїх сторіс вона виклала фото, на якому є також її старша дочка Діана.

Міні-Ліля: Ребрик з молодшою донькою красуються в схожих вбраннях

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

"А як Ваш вечір проходити?" - поцікавилася Ребрик у підписників.

Ті тут же почали відповідати, заодно розчулюючись зворушливим фото і відзначаючи, що Поліна - просто-таки міні-Ліля.

  • Чудовий дитина у чудової мами
  • Ви такі няшные
  • Міні-Ліля
  • Ви такі класні
  • Які красуньки.
  • Гарного настрою та відпочинку
  • Які ж ви гарні
  • Яке гарне фото,сонячно та тепленько. А у нас в Умані, гуляли з дітками в кофтах та шапках
 

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, раніше Лілія показала, на що пішла заради старшої дочки - разом з дівчинкою зіркова мама політала на парашуті, прикріпленому до човна.

Міні-Ліля: Ребрик з молодшою донькою красуються в схожих вбранняхФото: Лілія Ребрик з донькою Діаною (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася щастям на зворушливих сімейних фото з відпочинку в Туреччині.

Раніше Лілія Ребрик показала фото батьків з сімейного архіву та привітала їх з річницею весілля.

 

"Фотограф бомбезний і модель красуня": Лілія Ребрик захопила новим талантом дочки "Бережіть один одного": Лілія Ребрик поділилася щастям на зворушливих сімейних фото
Новини України Лілія Ребрикнаряддочь
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