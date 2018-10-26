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В ліфчику і хутрі: Віра Брежнєва відвідала модний показ в Нью-Йорку

Lite » Зірки 26.10.2018 - 11:56
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Українська співачка продемонструвала яскравий образ і струнку фігуру

Відома українська співачка Віра Брежнєва стала однією з гостей показу спільної колекції шведського рітейлера H&M з брендом Moschino, який днями відбувся в Нью-Йорку (США).

36-річна артистка вибрала для виходу у світ дуже яскравий образ - сріблястий ліфчик-топ, розшитий стразами, брюки зі зміїним принтом, хутряну накидку і чорні ботильйони на підборах.

В ліфчику і хутрі: Віра Брежнєва відвідала модний показ в Нью-ЙоркуФото: Віра Брежнєва (instagram.com/meladzeproducer)

Епатажний наряд підкреслив струнку фігуру і плоский животик колишньої учасниці гурту "ВІА Гра".

В ліфчику і хутрі: Віра Брежнєва відвідала модний показ в Нью-ЙоркуФото: Віра Брежнєва instagram.com/meladzeproducer

Співачка поділилася знімком з події у своєму Instagram, і передплатники тут же закидали її компліментами.

В ліфчику і хутрі: Віра Брежнєва відвідала модний показ в Нью-ЙоркуВ ліфчику і хутрі: Віра Брежнєва відвідала модний показ в Нью-Йорку

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Зазначимо, що під час показу на подіумі сяяли відомі на весь світ моделі - Белла, Джіджі і Анвар Хадід, Наомі Кемпбелл, Вінні Харлоу, Кендіс Свейнпол та інші, а серед гостей були Періс Джексон і Коко Роша.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва відвідала святкування дня народження російського каналу "МУЗ-ТВ" в шикарному незвичайному сукню, що підкреслює її спокусливу фігуру. Колишня учасниця "ВІА Гра" вбралася в довге біле плаття в грецькому стилі з відкритим вирізом, а також одягла широкий чорний шкіряний пояс.

Як повідомлялося, знаменита екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва виклала в соціальну мережу спокусливе відео.

Нагадаємо, що перед цим поп-співачка Віра Брежнєва виклала у соцмережі відверте фото, під яким влаштувала передплатникам незвичайний опитування: що краще, неідеальне фото або ідеальний фотошоп?

Відео: РБК-Україна

Новини України Віра БрежнєваНью-Йоркмодели
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