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В лифчике и мехах: Вера Брежнева посетила модный показ в Нью-Йорке

Lite » Звезды 26.10.2018 - 11:56
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Украинская певица продемонстрировала яркий образ и стройную фигуру

Известная украинская певица Вера Брежнева стала одной из гостей показа совместной коллекции шведского ритейлера H&M с брендом Moschino, который на днях состоялся в Нью-Йорке (США).

36-летняя артистка выбрала для выхода в свет весьма яркий образ - серебристый лифчик-топ, расшитый стразами, брюки со змеиным принтом, меховую накидку и черные ботильоны на шпильке.

В лифчике и мехах: Вера Брежнева посетила модный показ в Нью-ЙоркеФото: Вера Брежнева (instagram.com/meladzeproducer)

Эпатажный наряд подчеркнул стройную фигуру и плоский животик бывшей участницы группы "ВИА Гра".

В лифчике и мехах: Вера Брежнева посетила модный показ в Нью-ЙоркеФото: Вера Брежнева instagram.com/meladzeproducer

Певица поделилась снимком с события в своем Instagram, и подписчики тут же забросали ее комплиментами.

В лифчике и мехах: Вера Брежнева посетила модный показ в Нью-Йорке

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Отметим, что во время показа на подиуме блистали известные на весь мир модели - Белла, Джиджи и Анвар Хадид, Наоми Кэмпбелл, Винни Харлоу, Кэндис Свейнпол и другие, а среди гостей были  Пэрис Джексон и Коко Роша.

Напомним, ранее Вера Брежнева посетила празднование дня рождения российского канала "МУЗ-ТВ" в шикарном необычном платье, которое подчеркивает ее соблазнительную фигуру. Бывшая участница "ВИА Гра" облачилась в длинное белое платье в греческом стиле с открытым вырезом, а также надела широкий черный кожаный пояс.

Как сообщалось, знаменитая экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева выложила в социальную сеть соблазнительное видео

Напомним, что перед этим поп-певица Вера Брежнева выложила в соцсети откровенное фото, под которым устроила подписчикам необычный опрос: что лучше, неидеальное фото или идеальный фотошоп?

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Вера БрежневаНью-Йоркмодели
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