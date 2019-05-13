Лесю Нікітюк переплутали з Сарою Джессікою Паркер на стильному фото

Леся Нікітюк вирушила на вихідні до батьків у рідне місто Хмельницький. Зокрема, День Матері 12 травня популярна українська телеведуча зустріла зі своєю мамою Катериною. Нікітюк публікувала дуже багато фото і відео на своїй instagram-сторінці. Особливо в розділі сторіз.

Так, Нікітюк з рідними організувала пікнік на природі. Телеведуча показала дуже барвисті фото – немов з рекламного буклету. Зелена підстрижена галявина, розстелене рядно в орнаментах. З "декору" – букет бузку, пляшка шампанського і навіть горщик із квітами. До речі, в гості до мами Леся Нікітюк виїхала зі своїм домашнім улюбленцем – білосніжним песиком Рафіком. Ведуча так сильно до нього причепилася, що буквально в кожну поїздку бере з собою.

Особливо шанувальникам Нікітюк сподобалося дуже яскраве фото, де їх улюблениця лежить на покривалі одна. При цьому на телеведучій – строката блузка, підперезана на плоскому животику. А також прості сині джинси. Образ доповнюють лаконічні золоті прикраси і відсутність макіяжу.

"Як класно приїхати додому, до батьків, до сім‘ї!!! Накормлять напоять ще й сфотографують", - підписала знімок Леся.

Яскрава Леся Нікітюк в рідному Хмельницькому (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники телеведучої поспішили засипати її захопленими коментарями. Цікаво, що деякі не впізнали на знімку свою улюбленицю і почали порівнювати її з актрисою культового серіалу "Секс у великому місті" – Сарою Джесікою Паркер.

"Красива, прямо фотомодель"

"Ще і стильне фото вийшло"

"Леська, ти супер"

"Богиня"

"Красотулька"

"Чудова дівчина"

"Схожа на Сару Джесіку Паркер"

"Здалося, що це Сара Джессіка Паркер – в кращі роки "Секс в місті"

"Сама ніжність, ви красуня"

"Леся, не впізнала. А Сара Джессіка Паркер в курсі, що ви викладаєте її фото у себе?))"

"Гарна україночка"

"Я теж люблю їздити до батьків. Так нагодують, що потім ніжки підібгав і покотився до себе назад"

Сара Джессіка Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк порадувала щасливим фото з Іспанії. Вона приїхала в сонячне місто Віго.

Раніше повідомлялося про те, що Леся Нікітюк розповіла про причини розставання зі своїм нареченим.