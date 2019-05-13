Лесю Никитюк перепутали с Сарой Джессикой Паркер на стильном фото

Леся Никитюк отправилась на выходные к родителям в родной город Хмельницкий. В частности, День Матери 12 мая популярная украинская телеведущая встретила со своей мамой Екатериной. Никитюк публиковала очень много фото и видео на своей instagram-страничке. Особенно в разделе сториз.

Так, Никитюк с родными организовала пикник на природе. Телеведущая показала очень красочные фото – словно с рекламного буклета. Зеленая подстриженная лужайка, расстеленное покрывало в орнаментах. Из "декора" – букет сирени, бутылка шампанского и даже горшок с цветами. К слову, в гости к маме Леся Никитюк уехала со своим домашним любимчиком – белоснежным песиком Рафиком. Ведущая так сильно к нему привязалась, что буквально в каждую поездку берет с собой.

Особенно поклонникам Никитюк приглянулось очень красочное фото, где их любимица лежит на покрывале одна. При этом на телеведущей – пестрая блузка, подвязанная на плоском животике. А также простые синие джинсы. Образ дополняют лаконичные золотые украшение и отсутствие макияжа.

"Як класно приїхати додому, до батьків, до сім‘ї!!! Накормлять напоять ще й сфотографують", - подписала снимок Леся.

Яркая Леся Никитюк в родном Хмельницком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники телеведущей поспешили засыпать ее восторженными комментариями. Интересно, что некоторые не узнали на снимке свою любимицу и начали сравнивать ее с актрисой культового сериала "Секс в большом городе" – Сарой Джессикой Паркер.

"Красивая, прямо фотомодель"

"Еще и фото стильное вышло"

"Леська, ты супер"

"Богиня"

"Красотулька"

"Замечательная девушка"

"Похожа на Сару Джессику Паркер"

"Показалось, что это Сара Джессика Паркер – в лучшие годы "Секс в городе"

"Сама нежность, вы красавица"

"Леся, не узнала. А Сара Джессика Паркер в курсе, что вы выкладываете ее фото у себя?))"

"Красивая украиночка"

"Я тоже люблю ездить к родителям. Так накормят, что потом ножки поджал и покатился к себе обратно"

Сара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Напомним, что Леся Никитюк порадовала счастливым фото из Испании. Она приехала в солнечный город Виго.

Ранее сообщалось о том, что Леся Никитюк рассказала о причине расставания со своим женихом.