Леся Нікітюк і Влад Яма вирішать конфлікт з допомогою самби на Танцях з зірками 2018

Леся Нікітюк і Влад Яма (колаж: РБК-Україна)

Члени журі проекту готові вийти на паркет з його учасниками

Десятий ефір Танців з зірками 2018 обіцяє нарешті розставити всі крапки над "і" в гучному конфлікті між однією з найбільш емоційних учасниць проекту, телеведучої Лесею Нікітюк і членом журі шоу Владом Ямою.

Так, стало відомо, що під час онлайну десятого випуску Танців, який відбудеться вже 28 жовтня о 21:00 на телеканалі "1+1", Влад Яма і Леся Нікітюк станцюють спільний танець — самбу. Крім того, до них також приєднаються партнер Лесі з Танців Макс Єжов і пара Ігор Ласточкін — Ілона Гвоздьова. Про це йдеться в повідомленні прес-служби каналу.

Наголошується, що виступ "п'ятірки" буде одним із сюрпризів 10-го випуску. Адже на паркеті свої танцювальні таланти покажуть члени журі: Дмитро Монатік, Катерина Кухар і Влад Яама.

MONATIK буде дивувати глядачів сучасною хореографією з наступними парами: Michelle Andrade і Женя Кот, Денис Берінчик та Катя Білявська. А ось Катерина Кухар розучує контемпорарі з парами: Іраклі Макацарія і Яна Заєць, Павло Вишняков і Юля Сахневич.

Леся Нікітюк і Макс Єжов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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І все ж інтрига зберігається саме за виступом Яма-Нікітюк.

Нагадаємо, що конфлікт Нікітюк і Ями виник ще у вересні, коли Леся і її партнер Макс виконали самбу. Тоді Яма вирішив повчально і одночасно з гумором прокоментувати виступ української телеведучої. Однак його зауваження багато глядачів і сама Нікітюк сприйняли неоднозначно.

"Леся, з "горішками" все добре, але стопи... Коли починаєш танцювати, не бий мене, мамо, мокрими трусами.. Потрібно закривати коліна, ноги закривати", — висловився тоді Влад Яма.

На що Леся Нікітюк эмоційно його перебила: "Рота потрібно закривати!".

Конфлікт Влада Ями та Лесі Нікітюк на Танцях з зірками 2018

Після ефіру Леся поспішила звернутися до своїх шанувальників і повідомила, що висловлювання Ями на свою адресу вважає некоректним.

Яма також не залишився осторонь: член журі зазначив, що він на цьому проекті для того, щоб говорити правду. І свою низьку оцінку за самбу Нікітюк-Єжова він вважає виправданою.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Конфліктів поки що не вщухає. І в одному з останніх інтерв'ю Влад Яма заявив, що він нікого не ображав — Яма хотів допомогти своєю порадою, а не викликати хвилю злості й обурення. Крім того, якщо словосполучення "закривати ноги" викликає у когось якісь "вульгарні асоціації", член журі Танців в цьому не винен.

Нагадаємо також, що раніше Леся Нікітюк у ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна розповіла про свою кар'єру телеведучої, комплексах і внутрішніх табу, а також торкнулася теми участі в Танцях з зірками 2018.

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